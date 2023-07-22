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В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева - РИА Новости, 22.07.2023
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12:36 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/ataki-1885664887.html
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева - РИА Новости, 22.07.2023
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой украинских войск. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T12:36
2023-07-22T12:36
киев
владимир константинов
белгород
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой украинских войск. Украинские войска на текущей неделе несколько раз атаковали Крым беспилотниками. В одной из таких атак был поврежден Крымский мост, в результате чего ранена девочка из Белгородской области, а ее родители погибли. Также был атакован центр поселка Раздольное на северо-западе Крыма. Там от удара беспилотника погибла девочка-подросток. "Атака мирных объектов - визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, "мрази", засевшие у власти в Киеве, способны на любые гадости, какие им только позволят и за совершение которых они надеются остаться безнаказанными. "Мало того, сейчас попытки разного рода провокаций и терактов с их стороны будут учащаться. На фронте их дела совсем плохи, так что им нужны краткосрочные громкие "победы", хоть над 14-летней девочкой из Белгорода, хоть над ребенком из Раздольного. Любую такую гадость они будут пиарить как "великую перемогу". Вот как сейчас, когда они глумятся над погибшей от удара их беспилотника девочкой. Твари, ничего другого не могу сказать", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230722/ukraina-1885657774.html
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киев, владимир константинов, белгород, в мире, республика крым
Киев, Владимир Константинов, Белгород, В мире, Республика Крым
В Крыму назвали атаки на мирные объекты визитной карточкой Киева

Глава парламента Крыма Константинов назвал атаки на мирные объекты визитной карточкой ВСУ

© Фото : Maxar TechnologiesПоврежденный Крымский мост в июле 2023 года
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : Maxar Technologies
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой украинских войск.
Украинские войска на текущей неделе несколько раз атаковали Крым беспилотниками. В одной из таких атак был поврежден Крымский мост, в результате чего ранена девочка из Белгородской области, а ее родители погибли. Также был атакован центр поселка Раздольное на северо-западе Крыма. Там от удара беспилотника погибла девочка-подросток.
«
"Атака мирных объектов - визитная карточка киевской хунты. Это для неё стало обычным делом. У них уже есть "отработанная рабочая схема": попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они, а ФСБ или люди сами себя уничтожили", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, "мрази", засевшие у власти в Киеве, способны на любые гадости, какие им только позволят и за совершение которых они надеются остаться безнаказанными.
"Мало того, сейчас попытки разного рода провокаций и терактов с их стороны будут учащаться. На фронте их дела совсем плохи, так что им нужны краткосрочные громкие "победы", хоть над 14-летней девочкой из Белгорода, хоть над ребенком из Раздольного. Любую такую гадость они будут пиарить как "великую перемогу". Вот как сейчас, когда они глумятся над погибшей от удара их беспилотника девочкой. Твари, ничего другого не могу сказать", - сказал Константинов.
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