В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Архиерей: папа римский — один из немногих заметил слова патриарха Кирилла о Киевской лавре
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха Кирилла
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской лавры. Аналогичное обращение с обеспокоенностью судьбой Киево-Печерской лавры было выпущено ранее, 16 марта.
"Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа Римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры и имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря – из этой великой святыни нашей церкви", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Антоний отметил, что при встрече с папой по поручению патриарха Кирилла он поблагодарил его за то, что "при полном молчании мирового сообщества публично папа был одним из тех, кто возвысил свой голос и сказал свое веское слово".