https://ria.ru/20230722/arkhierey-1885696151.html

В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 22.07.2023

В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха Кирилла РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:16

2023-07-22T16:16

2023-07-22T16:28

франциск (хорхе марио бергольо)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

папа римский

религия

религия

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В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха КириллаМОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской лавры. Аналогичное обращение с обеспокоенностью судьбой Киево-Печерской лавры было выпущено ранее, 16 марта. "Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа Римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры и имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря – из этой великой святыни нашей церкви", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Антоний отметил, что при встрече с папой по поручению патриарха Кирилла он поблагодарил его за то, что "при полном молчании мирового сообщества публично папа был одним из тех, кто возвысил свой голос и сказал свое веское слово".

https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html

https://ria.ru/20230719/pismo-1885183576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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франциск (хорхе марио бергольо), московский патриархат, ситуация вокруг упц, папа римский, религия