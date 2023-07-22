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В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 22.07.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:16 22.07.2023 (обновлено: 16:28 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/arkhierey-1885696151.html
В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой
В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой - РИА Новости, 22.07.2023
В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой
В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха Кирилла РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:16
2023-07-22T16:28
франциск (хорхе марио бергольо)
московский патриархат
ситуация вокруг упц
папа римский
религия
религия
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В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха КириллаМОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской лавры. Аналогичное обращение с обеспокоенностью судьбой Киево-Печерской лавры было выпущено ранее, 16 марта. "Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа Римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры и имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря – из этой великой святыни нашей церкви", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Антоний отметил, что при встрече с папой по поручению патриарха Кирилла он поблагодарил его за то, что "при полном молчании мирового сообщества публично папа был одним из тех, кто возвысил свой голос и сказал свое веское слово".
https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html
https://ria.ru/20230719/pismo-1885183576.html
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франциск (хорхе марио бергольо), московский патриархат, ситуация вокруг упц, папа римский, религия
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Папа Римский, Религия, Религия
В РПЦ рассказали о реакции Ватикана на ситуацию с Киево-Печерской лаврой

Архиерей: папа римский — один из немногих заметил слова патриарха Кирилла о Киевской лавре

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск приветствует прихожан на балконе Собора Святого Петра в Ватикане . Архивное фото
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В РПЦ отметили реакцию папы римского на слова патриарха Кирилла
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской лавры. Аналогичное обращение с обеспокоенностью судьбой Киево-Печерской лавры было выпущено ранее, 16 марта.
Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Папа римский займется освобождением митрополита Павла
15 июля, 18:32
"Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа Римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры и имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря – из этой великой святыни нашей церкви", – сказал митрополит в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Антоний отметил, что при встрече с папой по поручению патриарха Кирилла он поблагодарил его за то, что "при полном молчании мирового сообщества публично папа был одним из тех, кто возвысил свой голос и сказал свое веское слово".
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Посланник папы Римского по Украине передал Байдену письмо понтифика
19 июля, 23:09
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Московский ПатриархатСитуация вокруг УПЦПапа РимскийРелигия
 
 
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