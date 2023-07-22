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Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора - РИА Новости, 22.07.2023
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11:47 22.07.2023 (обновлено: 12:08 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/arest-1885659337.html
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора - РИА Новости, 22.07.2023
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора
Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T11:47
2023-07-22T12:08
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу СУСК по Белгородской области информировал, что Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, чиновник в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной компании два автомобиля в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой компанией. Сумма, за которую были приобретены автомобили, составила более 17 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, защита не возражала. Полежаев в суде заявил, что признает свою вину в инкриминируемых преступлениях. "Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить", - огласил решение судья Сергей Счастливенко. Он уточнил, что под домашний арест Полежаев отправлен на 1 месяц 29 суток, до 20 сентября включительно. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков
Белгородский суд отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора

Белгородского экс-вице-губернатора Полежаева посадили под домашний арест по делу о взятках

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев (справа) в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев (справа) в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев (справа) в зале заседаний Свердловского районного суда города Белгорода
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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Свердловский районный суд города Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу СУСК по Белгородской области информировал, что Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, чиновник в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной компании два автомобиля в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой компанией. Сумма, за которую были приобретены автомобили, составила более 17 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что сторона обвинения ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, защита не возражала. Полежаев в суде заявил, что признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.
"Суд постановил... ходатайство в отношении Полежаева Константина Алексеевича... об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить", - огласил решение судья Сергей Счастливенко.
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Он уточнил, что под домашний арест Полежаев отправлен на 1 месяц 29 суток, до 20 сентября включительно.
В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.
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