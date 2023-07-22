https://ria.ru/20230722/arest-1885645242.html

В Германии высказались о случаях ареста авто с российскими номерами

В Германии высказались о случаях ареста авто с российскими номерами - РИА Новости, 22.07.2023

В Германии высказались о случаях ареста авто с российскими номерами

Изъятия немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами нельзя списать на одно лишь чрезмерное рвение таможенников, этому могло предшествовать... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:23

2023-07-22T09:23

2023-07-22T09:23

в мире

германия

авто

евросоюз

евгений шмидт

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Изъятия немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами нельзя списать на одно лишь чрезмерное рвение таможенников, этому могло предшествовать распоряжение со стороны властей, допустил в интервью РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Ранее в Германии участились аресты автомобилей с российскими номерными знаками, что стало следствием неверного толкования регламента о запрете импорта некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС. "Не думаю, что это можно списать на одно лишь чрезмерное рвение отдельных таможенников. До последнего времени россияне с шенгенскими визами могли беспрепятственно проезжать транзитом через Германию. И именно в последний месяц немецкие таможенники неожиданно начали своеобразно трактовать санкции ЕС", - заявил Шмидт. Также депутат указывает на то, что правительство - несмотря на запросы ряда политиков и публикаций в СМИ - не осуждает и не пресекает действия таможенников. "Это наводит на мысль о поступившем сверху распоряжении. В ответе на мой запрос правительство подтвердило арест автомобилей россиян, сославшись на европейские санкции, запрещающие ввоз в страну товаров роскоши и автомобилей. Тот факт, что авто использовались для транзита в третьи страны ЕС, нисколько их не смущает", - подчеркивает он. Политику известно о порядка десяти подобных случаях, хотя действительный размах изъятий трудно установить, как сообщает Шмидт. "Я сам удивляюсь, почему исключительно Германия внезапно начала таким странным образом интерпретировать санкции ЕС и в остальных соседних странах ничего подобного не наблюдается. Это обстоятельство и станет темой моего следующего запроса правительству", - добавил он. Ранее адвокат Евгений Гейнрих из бюро Lidings в интервью РИА Новости дал юридическую оценку участившимся случаям задержания авто с российскими номерами. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования санкционного регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен импорт некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.

https://ria.ru/20230720/vozvrat-1885208183.html

https://ria.ru/20230712/mashiny-1883863226.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, авто, евросоюз, евгений шмидт