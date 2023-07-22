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Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 22.07.2023
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23:23 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html
Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"
Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 22.07.2023
Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"
Выброса аммиака в результате ЧП с прорывом трубы в московском торговом центре "Времена года", где погибли четыре человека, не было, концентрация загрязняющих... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:23
2023-07-22T23:23
происшествия
москва
россия
людмила нефедова
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выброса аммиака в результате ЧП с прорывом трубы в московском торговом центре "Времена года", где погибли четыре человека, не было, концентрация загрязняющих веществ, в том числе аммиака в норме, сообщает столичный Роспотребнадзор по итогам проверки. Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших, все - женщины. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. "Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по городу Москва не подтверждается... По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация​ загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".
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происшествия, москва, россия, людмила нефедова, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Россия, Людмила Нефедова, Сергей Собянин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака при ЧП в ТЦ "Времена года" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выброса аммиака в результате ЧП с прорывом трубы в московском торговом центре "Времена года", где погибли четыре человека, не было, концентрация загрязняющих веществ, в том числе аммиака в норме, сообщает столичный Роспотребнадзор по итогам проверки.
Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших, все - женщины. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель.
Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Крупные аварии и ЧП в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
Вчера, 19:46
«
"Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по городу Москва не подтверждается... По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация​ загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все четверо погибших — женщины.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияМоскваРоссияЛюдмила НефедоваСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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