Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака при ЧП в ТЦ "Времена года" в Москве
В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.
В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.
На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.
На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.
Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.
Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.
Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.
Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.
По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.
По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.
В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.
На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.
Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.
Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.
По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на 2-3 этажах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.
Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыли из-за спасательных работ.