https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html

Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 22.07.2023

Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

Выброса аммиака в результате ЧП с прорывом трубы в московском торговом центре "Времена года", где погибли четыре человека, не было, концентрация загрязняющих... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:23

2023-07-22T23:23

2023-07-22T23:23

происшествия

москва

россия

людмила нефедова

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Выброса аммиака в результате ЧП с прорывом трубы в московском торговом центре "Времена года", где погибли четыре человека, не было, концентрация загрязняющих веществ, в том числе аммиака в норме, сообщает столичный Роспотребнадзор по итогам проверки. Трагедия в торговом центре "Времена года" на западе Москвы унесла в субботу, 22 июля, жизни четырех человек. Позже пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова подтвердила информацию о четырех погибших, все - женщины. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что причиной аварии стал прорыв трубы с горячей водой. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы. По факту гибели четырех человек в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель. "Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по городу Москва не подтверждается... По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация​ загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, людмила нефедова, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве