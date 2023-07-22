https://ria.ru/20230722/alyuminiy-1885260617.html

Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу

Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу - РИА Новости, 22.07.2023

Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу

Из-за энергокризиса ЕС пришлось закрывать алюминиевые заводы — потеряли половину мощностей. Рухнули и поставки из России, преобладавшие в структуре импорта... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:08

экономика

европа

китай

сша

алюминий

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за энергокризиса ЕС пришлось закрывать алюминиевые заводы — потеряли половину мощностей. Рухнули и поставки из России, преобладавшие в структуре импорта. Одумавшись, Европа добавила "авиационный металл" в список критически важного сырья. Однако собственное производство быстро не восстановить — нужна дешевая электроэнергия. Почему решение явно запоздало и чем опасен китайский "грязный" алюминий — в материале РИА Новости.Заводы встали"Похмелье" от антироссийских санкций Европа ощутила уже к осени 2022-го. Электроэнергия подорожала настолько, что остановилось каждое второе предприятие цинковой и алюминиевой промышленности. Ведущие заводы сократили производство на 20-30 процентов.Алюминий называют застывшим электричеством — этот металл крайне энергоемкий. Для выплавки требуется почти в 40 раз больше энергии, чем для меди: на тонну около 15 мегаватт-часов.Отрасль оказалась в тисках. Цены взлетели более чем на 40 процентов, спрос на продукцию из первичного алюминия вырос, а рентабельность исчезла из-за бешеной стоимости электричества: подорожание порой достигало 300 процентов.Производство упало до самого низкого уровня с 1970-х. В European Aluminium ситуацию охарактеризовали как "экзистенциальный кризис": закрылись заводы Alcoa в Испании, Aldel в Нидерландах, ALRO Slatina в Румынии, Podgorica PKA в Черногории. Французский гигант Aluminium Dunkerque сократил выпуск на 15 процентов, а крупнейший в Европе Slovalco — вообще на 60.Всего за 15 лет объемы производства уменьшились с 4,5 миллиона метрических тонн до 2,7 миллиона в год. А потребление выросло вдвое — до пяти миллионов.На те же граблиБольшую часть металла (почти 60 процентов) импортировали, причем среди первичного алюминия преобладало российское сырье (33 процента). Другие крупнейшие поставщики — Мозамбик (17 процентов) и Исландия (14 процентов).После разрыва с Москвой возникли большие проблемы. За первые четыре месяца 2023-го поставки необработанного алюминия из России в ЕС упали на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 213,7 тысячи тонн. В денежном выражении — минус 38 процентов.Импорт урезали Бельгия (906 тонн, минус 67 процентов), Болгария (2644 тонны, минус 22 процента), Германия (5043,3 тонны, минус 28 процентов), Испания (1053,2 тонны, минус 68 процентов), Франция (4256 тонн, минус 53 процента), Нидерланды (4799,9 тонны, минус 36 процентов), Польша (4732,3 тонны, минус 24 процента).Запоздалое решениеНо вводить санкции против "Русала" в Европе побоялись. Иначе вообще бы остались ни с чем. Спрос на первичный алюминий постоянно растет, особенно в ЕС, делающем ставку на энергетический переход.В итоге Брюссель добавил алюминий в список полезных ископаемых и металлов, подпадающих под Закон о критическом сырье (CRMA). Это центральный элемент стратегии ЕС по обеспечению ресурсами для конкуренции с США и Китаем в глобальной гонке за декарбонизацию.Но надежность поставок под вопросом.По прогнозам Международного института алюминия (IAI), к 2030-му мировое потребление увеличится почти на 40 процентов, до 119,5 миллиона метрических тонн. Значит, необходимо произвести дополнительно 33,3 миллиона в течение десятилетия.Как объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, то, что алюминий объявили критическим материалом, упрощает бюрократические процедуры и сокращает срок оформления разрешений — не более 24 месяцев. Это коснется предприятий, которые добывают и перерабатывают сырье. Кроме того, предусмотрены финансовые преференции и налоговые льготы — национальные правительства вводят их самостоятельно.Но увеличить выпуск первичного алюминия быстро не получится. А производство вторичного в ближайшие годы точно не удовлетворит спрос, замечает Хазанов."У ЕС есть несколько вариантов: наращивать закупки в России, странах СНГ, Китае или на Ближнем Востоке. Однако заводы Малой Азии и Северной Африки, Азербайджана и Казахстана и так работают на пределе. Контракты в КНР чреваты демпингом и риском нового обвала производства в Европе. Остается только Россия, несмотря на внешнеполитические и экономические сложности", — рассуждает эксперт.Боятся "испачкаться"Надо сказать, Европа давно полагается на китайский импорт алюминия, в основном в виде полуфабрикатов, хотя это сильно мешает европейским предприятиям. Теперь напора китайцев боятся еще больше.Дело в том, что в ЕС обсуждают новый механизм корректировки углеродных выбросов. В соответствии с ним отходы алюминия, которые переплавляются, могут продаваться как продукт с нулевым содержанием углерода, даже если первичный материал был произведен с использованием угля или другого топлива, загрязняющего окружающую среду.Европейские промышленники предупреждают: лазейка в пограничном налоге на выбросы углерода приведет к тому, что Китай наводнит ЕС дешевым и "грязным" металлом.Разумеется, это подорвет конкурентоспособность западных компаний, строго соблюдающих климатические законы ЕС.

https://ria.ru/20230717/diskont-1884278731.html

https://ria.ru/20230712/ekonomika-1883542832.html

https://ria.ru/20230711/metall-1883322920.html

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китай

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экономика, европа, китай, сша, алюминий