https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html

США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, считает эксперт

США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2023

США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, считает эксперт

США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, без участия России это невозможно, заявил РИА Новости директор Международного института новейших... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:12

2023-07-22T17:12

2023-07-22T17:12

экономика

россия

алексей мартынов (политолог)

владимир путин

оон

энтони блинкен

турция

сша

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, без участия России это невозможно, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки. "Я не вижу, в чем заключается новелла Блинкена - это его очередная афера. Не думаю, что у США что-то получится", - сказал Мартынов. Эксперт подчеркнул, что без участия России "морские схемы невозможны", тем более после "наглой и циничной попытки террористического акта в отношении Крымского моста, используя те самые морские коридоры, которые были выделены для зерновой сделки". Он добавил, что отказ России от зерновой сделки, обстоятельства, в которой сегодня находится украинская сельхозэкономика и затягивание военной части украинского конфликта со стороны Запада приведет к тому, что "многие покупатели украинского зерна переключатся на прямые контракты по поставкам зерновых из России". "Все больше (стран - ред.) склоняются к прямым двусторонним отношениям без всяких хитроумных сделок, где, как правило, выигрывает тот, кто сдает карты", - заключил Мартынов. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885625698.html

https://ria.ru/20230722/zerno-1885698250.html

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885598702.html

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экономика, россия, алексей мартынов (политолог), владимир путин, оон, энтони блинкен, турция, сша, зерновая сделка