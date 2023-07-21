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В Греции из-за аномальной жары умер курьер
В Греции из-за аномальной жары умер курьер - РИА Новости, 21.07.2023
В Греции из-за аномальной жары умер курьер
В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:23
2023-07-21T22:23
2023-07-21T22:23
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греция
здоровье - общество
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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло в четверг. Предположительно, мужчина развозил еду в полуденные часы, хотя из-за жары власти ограничили работу службы доставки с 12 до 17 часов. "По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора. Когда он вернулся домой, он почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался", - сообщает агентство. В пятницу полиция арестовала владельца гриля по обвинению в непредумышленном убийстве. После объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора. Точные причины смерти 46-летнего мужчины будут установлены по результатам вскрытия. В заявлении, опубликованном больницей Халкиды, вероятной причиной смерти называется "остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры", сообщило агентство. В Грецию в четверг пришла вторая волна аномальной жары, температура воздуха кстати превысила 41-42 градуса по Цельсию. По прогнозам метеорологов, эта волна жары продержится до понедельника, когда температура снизится на 2-5 градусов, а затем придёт третья волна жары.
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в мире, греция, здоровье - общество
В мире, Греция, Здоровье - Общество
В Греции из-за аномальной жары умер курьер
В Греции 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости.
В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА
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ЧП произошло в четверг. Предположительно, мужчина развозил еду в полуденные часы, хотя из-за жары власти ограничили работу службы доставки с 12 до 17 часов.
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"По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора. Когда он вернулся домой, он почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался", - сообщает агентство.
В пятницу полиция арестовала владельца гриля по обвинению в непредумышленном убийстве. После объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора.
Точные причины смерти 46-летнего мужчины будут установлены по результатам вскрытия. В заявлении, опубликованном больницей Халкиды, вероятной причиной смерти называется "остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры", сообщило агентство.
В Грецию в четверг пришла вторая волна аномальной жары, температура воздуха кстати превысила 41-42 градуса по Цельсию. По прогнозам метеорологов, эта волна жары продержится до понедельника, когда температура снизится на 2-5 градусов, а затем придёт третья волна жары.
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