https://ria.ru/20230721/zhara-1885618390.html

В Греции из-за аномальной жары умер курьер

В Греции из-за аномальной жары умер курьер - РИА Новости, 21.07.2023

В Греции из-за аномальной жары умер курьер

В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:23

2023-07-21T22:23

2023-07-21T22:23

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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло в четверг. Предположительно, мужчина развозил еду в полуденные часы, хотя из-за жары власти ограничили работу службы доставки с 12 до 17 часов. "По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора. Когда он вернулся домой, он почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался", - сообщает агентство. В пятницу полиция арестовала владельца гриля по обвинению в непредумышленном убийстве. После объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора. Точные причины смерти 46-летнего мужчины будут установлены по результатам вскрытия. В заявлении, опубликованном больницей Халкиды, вероятной причиной смерти называется "остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры", сообщило агентство. В Грецию в четверг пришла вторая волна аномальной жары, температура воздуха кстати превысила 41-42 градуса по Цельсию. По прогнозам метеорологов, эта волна жары продержится до понедельника, когда температура снизится на 2-5 градусов, а затем придёт третья волна жары.

https://ria.ru/20230721/zhara-1885605838.html

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в мире, греция, здоровье - общество