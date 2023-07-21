Рейтинг@Mail.ru
В Греции из-за аномальной жары умер курьер - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zhara-1885618390.html
В Греции из-за аномальной жары умер курьер
В Греции из-за аномальной жары умер курьер - РИА Новости, 21.07.2023
В Греции из-за аномальной жары умер курьер
В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:23
2023-07-21T22:23
в мире
греция
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884277032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae5876a6aa51d185240222d99a9b7f06.jpg
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло в четверг. Предположительно, мужчина развозил еду в полуденные часы, хотя из-за жары власти ограничили работу службы доставки с 12 до 17 часов. "По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора. Когда он вернулся домой, он почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался", - сообщает агентство. В пятницу полиция арестовала владельца гриля по обвинению в непредумышленном убийстве. После объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора. Точные причины смерти 46-летнего мужчины будут установлены по результатам вскрытия. В заявлении, опубликованном больницей Халкиды, вероятной причиной смерти называется "остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры", сообщило агентство. В Грецию в четверг пришла вторая волна аномальной жары, температура воздуха кстати превысила 41-42 градуса по Цельсию. По прогнозам метеорологов, эта волна жары продержится до понедельника, когда температура снизится на 2-5 градусов, а затем придёт третья волна жары.
https://ria.ru/20230721/zhara-1885605838.html
https://ria.ru/20230721/pogoda-1885522992.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884277032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44949fa4a6c9ca44366071952b313bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, здоровье - общество
В мире, Греция, Здоровье - Общество
В Греции из-за аномальной жары умер курьер

В Греции 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара

© РИА Новости / Геннадий МельникЛюди на улице Афин
Люди на улице Афин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Люди на улице Афин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. В городе Халкида на Эвбее 46-летний курьер службы по доставке еды умер от теплового удара, это первая жертва аномальной жары, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
ЧП произошло в четверг. Предположительно, мужчина развозил еду в полуденные часы, хотя из-за жары власти ограничили работу службы доставки с 12 до 17 часов.
Аризонский метеоритный кратер, штат Аризона, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В американском Фениксе установилась рекордно долгая и сильная жара
Вчера, 20:50
"По информации от источников в полиции, в ходе расследования дела выяснилось, что 46-летний мужчина работал развозчиком еды в таверне-гриле в утренние и полуденные часы, но без трудового договора. Когда он вернулся домой, он почувствовал себя очень плохо и был доставлен машиной скорой помощи в больницу Халкиды, где, несмотря на усилия врачей, вскоре скончался", - сообщает агентство.
В пятницу полиция арестовала владельца гриля по обвинению в непредумышленном убийстве. После объяснений он был освобожден по устному распоряжению прокурора.
Точные причины смерти 46-летнего мужчины будут установлены по результатам вскрытия. В заявлении, опубликованном больницей Халкиды, вероятной причиной смерти называется "остановка сердечно-легочной деятельности после воздействия очень высокой температуры", сообщило агентство.
В Грецию в четверг пришла вторая волна аномальной жары, температура воздуха кстати превысила 41-42 градуса по Цельсию. По прогнозам метеорологов, эта волна жары продержится до понедельника, когда температура снизится на 2-5 градусов, а затем придёт третья волна жары.
Посетители прячутся от жары под зонтиками, покидая Запретный город в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Экстремальная жара в мире сохранится и в августе, сообщили СМИ
Вчера, 15:12
 
В миреГрецияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала