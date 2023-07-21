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В американском Фениксе установилась рекордно долгая и сильная жара

В американском Фениксе установилась рекордно долгая и сильная жара - РИА Новости, 21.07.2023

В американском Фениксе установилась рекордно долгая и сильная жара

Жители американского Феникса (штата Аризона) страдают от аномально высоких температур, за рекордные показатели нынешнего июля город претендует на звание самого... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:50

2023-07-21T20:50

2023-07-21T22:12

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Жители американского Феникса (штата Аризона) страдают от аномально высоких температур, за рекордные показатели нынешнего июля город претендует на звание самого "горячего" мегаполиса США. В четверг метеорологическая служба города сообщила об очередном температурном рекорде: отметка установленного в аэропорту Феникса термометра превысила 48 градусов, такой показатель был зафиксирован лишь седьмой раз за всю историю наблюдений. Метеорологи сообщают о новом температурном рекорде уже четвертый день подряд, каждый новый день на этой неделе оказывается более жарким, чем год назад. "Сегодня днем в Фениксе ожидается снова рекордные 48,3 градуса. Пожалуйста, учитывая экстремальные показатели, помните о необходимых в жару предосторожностях", - написала в пятницу в своем Twitter-аккаунте городская метеорологическая служба. Рекордной оказывается и продолжительность установившейся жары, как пишет местная радиостанция KTAR News, температура выше 43 градусов держится уже более 20 дней. В последний раз подобный рекорд фиксировался в 1974 году, тогда высокая температура продолжалась 18 дней. "Как указывает историк погоды, метеоролог Кристофер Берт из Weather Company, ни один другой крупный город США не переживал более продолжительные периоды температуры более 110 градусов по фаренгейту (43,3 градуса Цельсия - ред.)", - отмечает радиостанция. Жители города, казалось бы привыкшие к его жарким летам, признаются, что затяжное лето выматывает. "Я живу в Аризоне 16 лет, и это самое жаркое лето из всех, рекордная жара стоит больше 20 дней и даже ночью температура не опускается ниже 32 градусов, что делает все только хуже", - рассказала РИА Новости жительница Феникса Елена Спитз. Ей повезло, признается женщина, - она работает из дома и может пересидеть жару в кондиционированном помещении. Хуже тем, кто вынужден ходить на работу или заниматься делами на улице. Даже пользоваться машиной этим летом проблематично - нагретая на жаре техника не дает владельцу расслабиться: "машина стоит на солнце и приходится ждать, пока она остынет, чтобы хотя бы прикоснуться к рулю", - сетует собеседница агентства. Из-за аномальной жары, по ее словам, на улицах города почти нет людей - мало кто рискует выйти на улицу в такое время с тем, чтобы не привлекать и не подвергать опасности публику, закрывают даже бассейны. Устанавливающий рекорды Феникс не исключение, а лишь подтверждение общей тенденции глобального потепления. Как рассказал накануне глава Института космических исследований НАСА Гэвин Шмидт, текущий июль вслед за июнем претендует на звание самого горячего месяца за всю историю наблюдений и, возможно, тысячелетий.

https://ria.ru/20230721/tunis-1885392007.html

https://ria.ru/20230719/italiya-1885023988.html

https://ria.ru/20230718/pogoda-1884915179.html

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в мире, аризона, феникс, наса, институт космических исследований, сша