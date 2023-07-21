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Глава РСТ уверен, что жара не отпугнет россиян от поездок за границу - РИА Новости, 21.07.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:47 21.07.2023 (обновлено: 10:08 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zhara-1885400794.html
Глава РСТ уверен, что жара не отпугнет россиян от поездок за границу
Глава РСТ уверен, что жара не отпугнет россиян от поездок за границу - РИА Новости, 21.07.2023
Глава РСТ уверен, что жара не отпугнет россиян от поездок за границу
Высокие температуры в ряде стран не станут главными причинами для российских туристов, чтобы отказаться от поездок, рассказал РИА Новости президент Российского... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:47
2023-07-21T10:08
туризм
египет
мальдивы
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Высокие температуры в ряде стран не станут главными причинами для российских туристов, чтобы отказаться от поездок, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче. "В целом, у нас очень высокий рост популярности Арабских Эмиратов, Египта, Мальдив, в которых в целом летом высокие температуры. Поэтому не думаю, что вопрос жары сейчас хоть сколько-нибудь острый. Мы с вами понимаем, что количество туристических направлений сократилось и при этом естественном сокращении вопрос жары второстепенен и если туристы куда-либо не поедут, то точно не из-за жары", - сказал Уманский.
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египет, мальдивы, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм
Туризм, Египет, Мальдивы, Российский союз туриндустрии (РСТ), Новости - Туризм
Глава РСТ уверен, что жара не отпугнет россиян от поездок за границу

Глава РСТ Уманский: жара не отпугнет российских туристов от поездок за границу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Высокие температуры в ряде стран не станут главными причинами для российских туристов, чтобы отказаться от поездок, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Рекордно высокие температуры фиксируются этим летом во многих странах мира, в ряде регионов ограничивают использование воды, из-за работы кондиционеров выросло потребление электричества, а ученые прогнозируют, что это только начало - дальше будет еще жарче.
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Названы самые популярные у россиян места для отдыха за границей в августе
06:17
"В целом, у нас очень высокий рост популярности Арабских Эмиратов, Египта, Мальдив, в которых в целом летом высокие температуры. Поэтому не думаю, что вопрос жары сейчас хоть сколько-нибудь острый. Мы с вами понимаем, что количество туристических направлений сократилось и при этом естественном сокращении вопрос жары второстепенен и если туристы куда-либо не поедут, то точно не из-за жары", - сказал Уманский.
 
ТуризмЕгипетМальдивыРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Новости - Туризм
 
 
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