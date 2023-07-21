https://ria.ru/20230721/zerno-1885579524.html

В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке

В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023

В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке

США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:22

2023-07-21T18:22

2023-07-21T18:31

сша

экономика

цены на нефть

украина

россия

оон

россельхозбанк

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879175498_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_3f9e18863b936aaad01e8bdab87ccf7a.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты", - заявил он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/zaklyuchennye-1885581600.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, экономика, цены на нефть, украина, россия, оон, россельхозбанк, владимир путин, энтони блинкен, swift