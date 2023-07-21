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В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
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18:22 21.07.2023 (обновлено: 18:31 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zerno-1885579524.html
В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке
В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке
США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:22
2023-07-21T18:31
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты", - заявил он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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сша, экономика, цены на нефть, украина, россия, оон, россельхозбанк, владимир путин, энтони блинкен, swift
США, Экономика, Цены на нефть, Украина, Россия, ООН, Россельхозбанк, Владимир Путин, Энтони Блинкен, SWIFT
В США заявили, что вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке

Блинкен: США ищут альтернативы зерновой сделке, но не видят шансов ее полностью заместить

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США вместе с союзниками ищут альтернативы черноморской зерновой сделке, но не видят возможности по другим маршрутам полностью заместить потерянные поставки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы работаем с нашими союзниками. Мы работаем с нашими партнерами, которые работают с Украиной над поиском иных вариантов. Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объемы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты", - заявил он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Блинкен ответил на вопрос о контактах с Россией по обмену заключенными
Вчера, 18:30
 
СШАЭкономикаЦены на нефтьУкраинаРоссияООНРоссельхозбанкВладимир ПутинЭнтони БлинкенSWIFT
 
 
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