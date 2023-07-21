https://ria.ru/20230721/zerno-1885566320.html

В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке

В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке

Россия контактирует с ООН, но для восстановления зерновой сделки нужны конкретные шаги со стороны партнеров, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:32

2023-07-21T17:32

2023-07-21T17:32

россия

турция

украина

сергей вершинин

зерновая сделка

ребека гринспен

оон

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия контактирует с ООН, но для восстановления зерновой сделки нужны конкретные шаги со стороны партнеров, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас продолжаются контакты и с секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспен (генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - ред.)", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции. "Основой для контактов раньше было выполнение стамбульских договоренностей. Если мы хотим воссоздать эту основу в той или иной форме, со стороны наших партнеров требуются шаги и конкретные результаты", - добавил он. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1884989582.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

россия

турция

украина

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россия, турция, украина, сергей вершинин, зерновая сделка, ребека гринспен, оон, в мире