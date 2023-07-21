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В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
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17:32 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zerno-1885566320.html
В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке
В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке
Россия контактирует с ООН, но для восстановления зерновой сделки нужны конкретные шаги со стороны партнеров, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:32
2023-07-21T17:32
россия
турция
украина
сергей вершинин
зерновая сделка
ребека гринспен
оон
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия контактирует с ООН, но для восстановления зерновой сделки нужны конкретные шаги со стороны партнеров, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас продолжаются контакты и с секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспен (генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - ред.)", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции. "Основой для контактов раньше было выполнение стамбульских договоренностей. Если мы хотим воссоздать эту основу в той или иной форме, со стороны наших партнеров требуются шаги и конкретные результаты", - добавил он. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1884989582.html
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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россия, турция, украина, сергей вершинин, зерновая сделка, ребека гринспен, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Ребека Гринспен, ООН, В мире
В МИД ответили на вопрос о контактах с партнерами по зерновой сделке

В МИД заявили о необходимости шагов от партнеров для восстановления зерновой сделки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия контактирует с ООН, но для восстановления зерновой сделки нужны конкретные шаги со стороны партнеров, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"У нас продолжаются контакты и с секретариатом ООН, и с Ребекой Гринспен (генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - ред.)", - сказал Вершинин в ходе пресс-конференции.
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"Основой для контактов раньше было выполнение стамбульских договоренностей. Если мы хотим воссоздать эту основу в той или иной форме, со стороны наших партнеров требуются шаги и конкретные результаты", - добавил он.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияТурцияУкраинаСергей ВершининЗерновая сделкаРебека ГринспенООНВ мире
 
 
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