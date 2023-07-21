https://ria.ru/20230721/zerno-1885554783.html

В МИД назвали заявления Киева по вопросам продбезопасности несерьезными

В МИД назвали заявления Киева по вопросам продбезопасности несерьезными - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД назвали заявления Киева по вопросам продбезопасности несерьезными

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не стал комментировать заявления представителей Киева, что в обеспечении мира зерном можно обойтись без... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:59

2023-07-21T16:59

2023-07-21T17:48

россия

сергей вершинин

оон

россельхозбанк

swift

владимир путин

черное море

киев

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не стал комментировать заявления представителей Киева, что в обеспечении мира зерном можно обойтись без России, назвав эти слова несерьезными. "Мы, во-первых, следим за всеми заявлениями. Я считаю, что не все заявления, которые звучат из Киева, надо комментировать, потому что часто они не носят серьезный, мягко говоря, характер. Я не думаю, что можно обойтись без России, невзирая на то, что раздается из Киева, в решении любых вопросов в том, что касается региона, в том, что касается Черного моря, в том, что касается продовольственной безопасности. Это просто невозможно", - заявил Вершинин на брифинге.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю и отметил, что "наш посыл миру: нам не нужна Россия". Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Источник в Москве отмечал, что попытки Киева найти альтернативу черноморской инициативе продиктованы коммерческими интересами украинской элиты и западных транснациональных корпораций. Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885549336.html

https://ria.ru/20230721/zerno-1885543387.html

россия

черное море

киев

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