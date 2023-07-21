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В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023
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16:27 21.07.2023 (обновлено: 16:40 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:27
2023-07-21T16:40
экономика
турция
россия
сергей вершинин
зерновая сделка
москва
цены на нефть
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые рынки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что в будущем будет заключена новая зерновая сделка между Москвой и Анкарой.
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экономика, турция, россия, сергей вершинин, зерновая сделка, москва, цены на нефть
Экономика, Турция, Россия, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Москва, Цены на нефть
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией

МИД: рассматриваются любые варианты продолжения поставок зерновых на мировые рынки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые рынки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что в будущем будет заключена новая зерновая сделка между Москвой и Анкарой.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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16:39
 
ЭкономикаТурцияРоссияСергей ВершининЗерновая сделкаМоскваЦены на нефть
 
 
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