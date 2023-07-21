https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html

В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией

В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией

В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:27

2023-07-21T16:27

2023-07-21T16:40

экономика

турция

россия

сергей вершинин

зерновая сделка

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые рынки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что в будущем будет заключена новая зерновая сделка между Москвой и Анкарой.

https://ria.ru/20230721/mid-1885550935.html

турция

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экономика, турция, россия, сергей вершинин, зерновая сделка, москва, цены на нефть