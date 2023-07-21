https://ria.ru/20230721/zerno-1885547670.html
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:27
2023-07-21T16:27
2023-07-21T16:40
экономика
турция
россия
сергей вершинин
зерновая сделка
москва
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884262023_166:0:3183:1697_1920x0_80_0_0_d2147bf55368c78c5f7a706e761849be.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В России допускают возможность новой зерновой сделки с Турцией, могут быть рассмотрены любые варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировые рынки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Мы готовы рассматривать различные варианты дальнейшего продолжения поставок зерновых на мировой рынок, и зерновых, и удобрений. С Турцией у нас очень тесное взаимодействие, традиционное взаимодействие, и мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что в будущем будет заключена новая зерновая сделка между Москвой и Анкарой.
https://ria.ru/20230721/mid-1885550935.html
турция
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884262023_543:0:2806:1697_1920x0_80_0_0_a0df9bda4f0263015b788d48aaa32df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, сергей вершинин, зерновая сделка, москва, цены на нефть
Экономика, Турция, Россия, Сергей Вершинин, Зерновая сделка, Москва, Цены на нефть
В МИД прокомментировали возможность новой зерновой сделки с Турцией
МИД: рассматриваются любые варианты продолжения поставок зерновых на мировые рынки