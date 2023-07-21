https://ria.ru/20230721/zerno-1885543387.html

Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД

Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2023

Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД

Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:09

2023-07-21T16:09

2023-07-21T16:11

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается", - сказал Вершинин на брифинге.Он добавил, что Москва проводит "серьезные контакты с африканскими странами по теме доставки российских грузов и зерновых в том числе".Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка