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Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2023
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16:09 21.07.2023 (обновлено: 16:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zerno-1885543387.html
Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД
Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2023
Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД
Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:09
2023-07-21T16:11
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
зерновая сделка
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается", - сказал Вершинин на брифинге.Он добавил, что Москва проводит "серьезные контакты с африканскими странами по теме доставки российских грузов и зерновых в том числе".Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка
Россия, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Зерновая сделка
Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, заявили в МИД

МИД: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после прекращения зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается", - сказал Вершинин на брифинге.
Он добавил, что Москва проводит "серьезные контакты с африканскими странами по теме доставки российских грузов и зерновых в том числе".
Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участие страны будет возобновлено лишь после того, как российские условия по ее реализации будут выполнены.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
08:00
 
РоссияЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Зерновая сделка
 
 
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