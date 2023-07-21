https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885515041.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 21.07.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:45

2023-07-21T14:45

2023-07-21T15:51

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) на странице в Twitter.Подземные толчки зарегистрированы в 14:23 по местному времени (совпадает с мск) в районе Эльбистан. Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 5,55 километра. Мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века. Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230713/turtsiya-1883984875.html

турция

кахраманмараш

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, землетрясение в турции и сирии