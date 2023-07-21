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Зеленский назвал Крымский мост целью Украины - РИА Новости, 22.07.2023
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21:31 21.07.2023 (обновлено: 08:57 22.07.2023)
https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885610958.html
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины - РИА Новости, 22.07.2023
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-21T21:31
2023-07-22T08:57
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
марат хуснуллин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева.&quot;Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована&quot;, — сказал он.Зеленский также назвал задачей Украины полное возвращение Крыма.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, марат хуснуллин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ, которую надо нейтрализовать

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева.
«

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — сказал он.

Зеленский также назвал задачей Украины полное возвращение Крыма.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Ей конец". В Китае рассказали, как Украина стала "ходячим мертвецом"
20 июля, 05:00
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийМарат ХуснуллинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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