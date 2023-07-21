https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885610958.html

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины - РИА Новости, 22.07.2023

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-21T21:31

2023-07-21T21:31

2023-07-22T08:57

россия

украина

севастополь

владимир зеленский

марат хуснуллин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева."Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — сказал он.Зеленский также назвал задачей Украины полное возвращение Крыма.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20230720/konets-1885196398.html

россия

украина

севастополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, севастополь, владимир зеленский, марат хуснуллин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), оон