Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ, которую надо нейтрализовать
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост целью для Киева.
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"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — сказал он.
Зеленский также назвал задачей Украины полное возвращение Крыма.
В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.