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Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса - РИА Новости, 21.07.2023
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17:50 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885571167.html
Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса
Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса - РИА Новости, 21.07.2023
Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса
Владимира Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса, соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:50
2023-07-21T17:50
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимира Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса, соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского. "Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык", - говорится в тексте петиции. По состоянию на 21 июля петиция набрала более 14 тысяч тысяч голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрение Зеленским. У петиции осталось 89 дней для того, чтобы набрать голоса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса

На сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом убрать русскоязычную версию ресурса

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимира Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса, соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского.
"Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык", - говорится в тексте петиции.
По состоянию на 21 июля петиция набрала более 14 тысяч тысяч голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрение Зеленским. У петиции осталось 89 дней для того, чтобы набрать голоса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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