https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885571167.html

Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса

Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса - РИА Новости, 21.07.2023

Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса

Владимира Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса, соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:50

2023-07-21T17:50

2023-07-21T17:50

россия

украина

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Владимира Зеленского призвали убрать русскоязычную версию сайта его офиса, соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте офиса Зеленского. "Это недопустимо, чтобы на сайте главы государства все это время существовал русский язык", - говорится в тексте петиции. По состоянию на 21 июля петиция набрала более 14 тысяч тысяч голосов из 25 тысяч, которые необходимы для ее рассмотрение Зеленским. У петиции осталось 89 дней для того, чтобы набрать голоса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html

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россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров