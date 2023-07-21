https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885455362.html
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии - РИА Новости, 21.07.2023
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский за критику в свой адрес готов увольнять кадры, ставя свои амбиции выше... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:00
2023-07-21T12:00
2023-07-21T12:00
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
вадим пристайко
бен уоллес
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский за критику в свой адрес готов увольнять кадры, ставя свои амбиции выше государственных. Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь. "Зеленский увольняет Пристайко. После слов Зеленского об Уоллесе и готовности благодарить его каждое утро Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили... Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что нельзя увольнять "ключевого посла в ключевой стране" только потому, что тот не сказал, что Зеленский "лучший и милейший президент в мире". Ранее Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя его заявление, сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро. Пристайко 13 июля осудил ответ Зеленского, назвав нездоровым его сарказм.
https://ria.ru/20230721/nedovolstvo-1885412082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, вадим пристайко, бен уоллес, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Бен Уоллес, Верховная Рада Украины
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии
Депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского за увольнение "ключевого посла" в Британии
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил
, что Владимир Зеленский за критику в свой адрес готов увольнять кадры, ставя свои амбиции выше государственных.
Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко
, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса
за военную помощь.
"Зеленский увольняет Пристайко. После слов Зеленского об Уоллесе и готовности благодарить его каждое утро Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили... Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что нельзя увольнять "ключевого посла в ключевой стране" только потому, что тот не сказал, что Зеленский "лучший и милейший президент в мире".
Ранее Уоллес заявил, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский, комментируя его заявление, сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро. Пристайко 13 июля осудил ответ Зеленского, назвав нездоровым его сарказм.
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