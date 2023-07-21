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Американцы отшили обратившегося к ним Зеленского - РИА Новости, 21.07.2023
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06:20 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885399953.html
Американцы отшили обратившегося к ним Зеленского
Американцы отшили обратившегося к ним Зеленского - РИА Новости, 21.07.2023
Американцы отшили обратившегося к ним Зеленского
Пользователи Twitter из США обрушились с критикой на Владимира Зеленского после того, как он поблагодарил американцев и президента США Джо Байдена за очередной... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:20
2023-07-21T06:20
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
twitter
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США обрушились с критикой на Владимира Зеленского после того, как он поблагодарил американцев и президента США Джо Байдена за очередной пакет военной помощи."У американского народа нет выбора, так что не нужно нас благодарить. Большинство из нас не поддерживают эту войну", — написал gascanman."Меня от него тошнит. Нам ничего из этого не вернется", — заявил Rackoon Anon."Не стоит благодарности. Мы гордимся тем, что поддерживаем всех нацистов на Украине. Это намного лучше, чем помогать американцам", — сыронизировал Conlee Pettimore."Наслаждайся долларами прямо сейчас. Когда конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради Запада, придут за тобой", — предупредил Gabe."Каково это — забирать миллиарды наших кровно заработанных долларов?", — поинтересовалась AliciaAndFam."Ты сегодня заявил, что война может закончиться только дипломатией, но при этом разговаривать с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным ты не будешь. Объясни, как ты закончишь этот конфликт, если не поговоришь с человеком, который его выигрывает?" — возмутился Mario Colorado Jr.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230721/katastrofa-1885396749.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), twitter
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Twitter
Американцы отшили обратившегося к ним Зеленского

Пользователи Twitter из США раскритиковали Зеленского после слов об американцах

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США обрушились с критикой на Владимира Зеленского после того, как он поблагодарил американцев и президента США Джо Байдена за очередной пакет военной помощи.
"У американского народа нет выбора, так что не нужно нас благодарить. Большинство из нас не поддерживают эту войну", — написал gascanman.
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"Меня от него тошнит. Нам ничего из этого не вернется", — заявил Rackoon Anon.
"Не стоит благодарности. Мы гордимся тем, что поддерживаем всех нацистов на Украине. Это намного лучше, чем помогать американцам", — сыронизировал Conlee Pettimore.
«
"Наслаждайся долларами прямо сейчас. Когда конфликт закончится, семьи тех, кем ты пожертвовал ради Запада, придут за тобой", — предупредил Gabe.
"Каково это — забирать миллиарды наших кровно заработанных долларов?", — поинтересовалась AliciaAndFam.
"Ты сегодня заявил, что война может закончиться только дипломатией, но при этом разговаривать с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным ты не будешь. Объясни, как ты закончишь этот конфликт, если не поговоришь с человеком, который его выигрывает?" — возмутился Mario Colorado Jr.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Twitter
 
 
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