https://ria.ru/20230721/zelenskiy-1885352142.html

"Без суда и следствия". На что решил пойти Зеленский

"Без суда и следствия". На что решил пойти Зеленский - РИА Новости, 21.07.2023

"Без суда и следствия". На что решил пойти Зеленский

Очередной виток гонений на каноническую Украинскую православную церковь — высокопоставленных иерархов отправляют в тюрьму. Суд красноречиво молчит, а политики... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:06

религия

киев

украина

хмельницкий (город)

владимир зеленский

украинская православная церковь

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Очередной виток гонений на каноническую Украинскую православную церковь — высокопоставленных иерархов отправляют в тюрьму. Суд красноречиво молчит, а политики придумали, как еще больше запугать священнослужителей."За решетку ни за что""Я провел <…> важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан <…> в сфере религиозных отношений". Эти слова Владимира Зеленского поздним вечером 18 июля передали практически все ведущие СМИ страны."Вскоре будут новости", — сообщил президент. Для канонической УПЦ эта неопределенная фраза прозвучала скорее зловеще, нежели обнадеживающе. За последние несколько недель религиозная организация ощутила на себе мощную волну репрессий.Так, в некоторых областях — Киевской, Хмельницкой, Черновицкой — продолжаются рейдерские захваты храмов. Нередко радикалы прибегают к помощи "людей в военной форме" и местных властей.Параллельно чиновники продолжают "очистку" Киево-Печерской лавры. В начале июля сюда зашли бойцы спецназа и оцепили несколько корпусов. Сотрудники национального заповедника (ему юридически принадлежит монастырь) опечатали здания. При этом полицейские применили силу к прихожанкам, которые молились.А вскоре стало известно, что под стражу заключен наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. До этого он более двух месяцев находился под домашним арестом — по обвинениям в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании вооруженной агрессии России".Защита архиерея неоднократно просила об отмене меры пресечения, но суд отклонял все апелляции. Зато 14 июля удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ). В итоге митрополита отправили в один из столичных СИЗО сроком на месяц.Священнослужителю дали возможность внести залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). Тот, в свою очередь, не согласился с решением и заявил, что у него нет таких денег."По надуманным причинам митрополита Павла отправили за решетку, хотя он пожилого возраста и у него сахарный диабет, он инсулинозависимый", — пояснил адвокат Никита Чекман.По его мнению, подобное решение — попытка лишить архиерея жизни.Демократия во всей красеСудя по последним событиям, украинские власти все меньше заботятся о реакции граждан. Практически сразу после новости об аресте наместника был открыт счет для сбора средств на выплату залога. Но спустя пару дней его заблокировали. Тогда во многих храмах УПЦ выставили ящики для пожертвований.Но уже 18 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в беседе с журналистами рассказал, что "некоторые спецслужбы" провели "патриотические беседы" с авторами инициативы. "И через несколько часов эти таблички <…> и эти цирки прекратились", — сообщил он.Блокировали также многочисленные петиции в защиту УПЦ, хотя многие набрали необходимое для рассмотрения президентом число подписей — 25 тысяч.Сомнения возникают и в беспристрастности украинской Фемиды. Например, судья Соломенского райсуда Киева — та, что отправила священнослужителя в СИЗО, — отказалась оглашать полный текст своего постановления. И общественность не узнала, на каком основании митрополита заключили под стражу.Адвокат Никита Чекман тщетно пытался получить от госслужащей документ. По его словам, она "заперлась в кабинете" до конца рабочего дня. Другой столичный "дворец правосудия" — Хозяйственный — подозрительно долго разбирает два встречных иска от обители и заповедника.Напомним, что в начале года украинский Минкульт в одностороннем порядке разорвал договор аренды. Мотивация — многочисленные нарушения, допущенные при использовании госимущества. Церковь обжаловала это в суде. Первые заседания состоялись еще в апреле. А последующие неоднократно переносили.От Министерства культуры требовали доказательств. Ведомство предоставило результаты экспертизы. Но в суде выяснилось, что проводили ее "лица, не имеющие специального технического образования". В итоге новые слушания назначили на 9 августа.Так или иначе, решение ни по одному из дел пока не принято. Следовательно, договор аренды продолжает действовать. Правда, это не останавливает главу "культурного" ведомства Александра Ткаченко. Не дожидаясь вердикта, он анонсировал программу по возвращению лавре ее "украинской идентичности".Чиновник уверяет, что в обители "восстанавливается нормальная жизнь". Есть возможность организовывать экскурсии (правда, ни одной пока не было). Прошла панихида по анафемствованному Ивану Мазепе. Ее совершила Православная церковь Украины (ПЦУ) — раскольническая структура, созданная властями в 2018-м.Помощи ждать не приходитсяВ такой ситуации, считает религиовед Роман Лункин, каноническая УПЦ всеми силами старается действовать в рамках закона. Проблема в том, что власти не отступают от цели — уничтожить крупнейшую в стране религиозную организацию. И в погоне за ней пренебрегли всеми нормами права.Яркий пример — слова руководителя парламентской фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук. Комментируя принцип о невмешательстве государства в церковные вопросы, она заметила: в нынешних условиях "это невалидный (ни на что не указывающий. — Прим. ред.) аргумент".Поэтому Верховная рада, по ее мнению, "вскоре должна заняться запретом УПЦ". К слову, на данный момент у парламентариев на рассмотрении находятся четыре-пять аналогичных законопроектов. В случае необходимости можно достать любой.Только вот украинские юристы неоднократно указывали: ни один из них не соответствует высшему закону страны. Да и среди самих нардепов есть разногласия по данному вопросу — некоторые комитеты посчитали новеллы антиконституционными."Мы видим, что де-факто в государстве не осталось организаций, к которым Украинская церковь могла бы обратиться за помощью", — поясняет Роман Лункин.Но шанс избежать катастрофы, по его мнению, есть: светский Киев должен понять, что с такой многочисленной общиной невозможно говорить на языке силы. Вопрос только в том, когда политики это осознают.

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, хмельницкий (город), владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, аналитика - религия и мировоззрение