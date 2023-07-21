https://ria.ru/20230721/zapret-1885477584.html

Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях

Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях - РИА Новости, 21.07.2023

Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях

Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях, следует из приказа службы,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:02

2023-07-21T13:02

2023-07-21T13:02

apple

ростех

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях, следует из приказа службы, который есть в распоряжении РИА Новости. "Запретить должностным лицам и работникам ФТС России, иных таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителям) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, использование мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов производства компании Apple... при создании служебных документов и передаче любым способом информации, образующейся в ходе осуществления служебной деятельности и при выполнении должностных обязанностей", - говорится в документе, датированном 20 июля текущего года. Согласно приказу, руководящим должностным лицам таможенных органов предписано изъять ранее выданные мобильные устройства. РИА Новости направило запрос в службу. Накануне пресс-служба ЦИК России сообщила агентству, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Также на прошлой неделе "Ростех" заявил, что запретил всем своим сотрудникам, в том числе организаций, входящих в госкорпорацию, пользоваться iPhone в служебных целях. Тогда же о соответствующем запрете стало известно в Минпромторге РФ. Кроме того, Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.

https://ria.ru/20230621/iphone-1879687647.html

https://ria.ru/20230705/apple-1882328252.html

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apple, ростех, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия