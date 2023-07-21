Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях
ФТС России запретила таможенникам использовать продукцию Apple в служебных целях
Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях, следует из приказа службы, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Запретить должностным лицам и работникам ФТС России, иных таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителям) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, использование мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов производства компании Apple... при создании служебных документов и передаче любым способом информации, образующейся в ходе осуществления служебной деятельности и при выполнении должностных обязанностей", - говорится в документе, датированном 20 июля текущего года.
Согласно приказу, руководящим должностным лицам таможенных органов предписано изъять ранее выданные мобильные устройства.
РИА Новости направило запрос в службу.
Накануне пресс-служба ЦИК России сообщила агентству, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Также на прошлой неделе "Ростех" заявил, что запретил всем своим сотрудникам, в том числе организаций, входящих в госкорпорацию, пользоваться iPhone в служебных целях.
Тогда же о соответствующем запрете стало известно в Минпромторге РФ. Кроме того, Минцифры России планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях.