https://ria.ru/20230721/zapad-1885484921.html

Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин

Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023

Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин

Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:23

2023-07-21T13:23

2023-07-21T14:36

в мире

владимир путин

польша

литва

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин."Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ."Это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230721/putin-1885484444.html

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Путин: "Украинского пушечного мяса Западу не хватает, в ход планируют пустить поляков, литовцев" Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин. "Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ. 2023-07-21T13:23 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, польша, литва, украина