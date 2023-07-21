https://ria.ru/20230721/zapad-1885484921.html
Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин
Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2023
Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин
Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:23
2023-07-21T13:23
2023-07-21T14:36
в мире
владимир путин
польша
литва
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин."Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ."Это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230721/putin-1885484444.html
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Путин: "Украинского пушечного мяса Западу не хватает, в ход планируют пустить поляков, литовцев"
Украинского пушечного мяса Западу уже не хватает, там задумываются о литовцах и поляках, заявил президент России Владимир Путин. "Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно, поэтому в ход планируют пустить новые расходные материалы - самих поляков, литовцев и далее по списку. Всех, кого не жалко", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности РФ.
2023-07-21T13:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, польша, литва, украина
В мире, Владимир Путин, Польша, Литва, Украина
Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, заявил Путин
Путин: Западу уже не хватает украинского пушечного мяса, задумываются о литовцах и поляках