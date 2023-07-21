https://ria.ru/20230721/zaklyuchennye-1885581600.html

Блинкен ответил на вопрос о контактах с Россией по обмену заключенными

Блинкен ответил на вопрос о контактах с Россией по обмену заключенными - РИА Новости, 21.07.2023

Блинкен ответил на вопрос о контактах с Россией по обмену заключенными

США готовы работать с РФ по проблематике обмена заключенными, невзирая на существующие между странами фундаментальные разногласия, заявил госсекретарь Энтони... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:30

2023-07-21T18:30

2023-07-21T18:30

сша

россия

энтони блинкен

джо байден

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США готовы работать с РФ по проблематике обмена заключенными, невзирая на существующие между странами фундаментальные разногласия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Даже если и когда у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы сохраняем возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину. С момента заступления на должность президента Джо Байдена мы вернули домой 29 американцев из восьми или девяти стран, с каждой из которых у нас имеются фундаментальные разногласия", - сказал Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского института.По словам госсекретаря, Вашингтон готов продолжать эту работу вне зависимости от того, как развиваются отношения с Москвой по другим направлениям.

https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сша, россия, энтони блинкен, джо байден, вашингтон (штат)