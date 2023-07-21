https://ria.ru/20230721/zakharova-1885619495.html

Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии - РИА Новости, 21.07.2023

Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:47

2023-07-21T22:47

2023-07-21T22:47

в мире

россия

одесса

черное море

мария захарова

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов". Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной". "Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и "двойных стандартов", которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она обратила внимание, что "в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал 5 июня аммиакопровод "Тольятти-Одесса"". "Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия "черноморской инициативы"... Руководству ООН не привыкать "замалчивать" по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте", - отметила Захарова. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

https://ria.ru/20230721/memoranduma-1885619060.html

https://ria.ru/20230717/remont-1884754574.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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