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Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии - РИА Новости, 21.07.2023
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22:47 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/zakharova-1885619495.html
Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии
Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии - РИА Новости, 21.07.2023
Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:47
2023-07-21T22:47
в мире
россия
одесса
черное море
мария захарова
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов". Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной". "Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и "двойных стандартов", которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она обратила внимание, что "в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал 5 июня аммиакопровод "Тольятти-Одесса"". "Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия "черноморской инициативы"... Руководству ООН не привыкать "замалчивать" по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте", - отметила Захарова. Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
https://ria.ru/20230721/memoranduma-1885619060.html
https://ria.ru/20230717/remont-1884754574.html
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в мире, россия, одесса, черное море, мария захарова, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, Россия, Одесса, Черное море, Мария Захарова, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии

Захарова обвинила представителя генсека ООН Дюжаррика в лицемерии и двойных стандартах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов".
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Москва ждет от Гутерреша реакции по его планам по Меморандуму Россия-ООН
Вчера, 22:33
«
"Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и "двойных стандартов", которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она обратила внимание, что "в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал 5 июня аммиакопровод "Тольятти-Одесса"".
«
"Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия "черноморской инициативы"... Руководству ООН не привыкать "замалчивать" по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте", - отметила Захарова.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
17 июля, 22:12
 
В миреРоссияОдессаЧерное мореМария ЗахароваСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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