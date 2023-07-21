Захарова обвинила представителя генсека ООН в лицемерии
Захарова обвинила представителя генсека ООН Дюжаррика в лицемерии и двойных стандартах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о российских ударах по порту Одессы "иллюстрацией лицемерия и двойных стандартов".
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. По его словам, эти удары якобы противоречат обязательствам РФ по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что "Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной".
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"Подобные комментарии являются очередной наглядной иллюстрацией лицемерия и "двойных стандартов", которые уже не удивляют, но не могут не вызывать осуждения. В связи с этим, со своей стороны, обращаем внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции, если не сказать методичное замалчивание руководством ООН вопиющих террористических атак и нападений Киева", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Она обратила внимание, что "в ООН отмолчались, когда киевский режим взорвал 5 июня аммиакопровод "Тольятти-Одесса"".
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"Не нашлось слов соболезнования у ооновцев и в связи с человеческими жертвами после атак киевского режима на Крымский мост 17 июля, в последний день действия "черноморской инициативы"... Руководству ООН не привыкать "замалчивать" по политическим мотивам нелицеприятные вещи, не только в украинском контексте", - отметила Захарова.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВС РФ в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В ведомстве добавили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".