https://ria.ru/20230721/zagar-1885387241.html

Врач назвал два правила, которые помогут получить красивый загар

Врач назвал два правила, которые помогут получить красивый загар - РИА Новости, 21.07.2023

Врач назвал два правила, которые помогут получить красивый загар

Чтобы получить красивый и здоровый летний загар, важно соблюдать два простых правила, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Станислав Арканников. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:10

2023-07-21T02:10

2023-07-21T10:21

общество

станислав арканников

здоровье - общество

загар

новости - туризм

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Чтобы получить красивый и здоровый летний загар, важно соблюдать два простых правила, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Станислав Арканников.Выбор подходящего времени для приема солнечных ванн – главное условие, позволяющее красиво загореть без негативных последствий для здоровья, уверен он. По словам Арканникова, солнце полезно для кожи только по утрам и вечерам. Не стоит забывать, что загар – это просто защитная реакция организма на ультрафиолетовое излучение, отметил врач."В средней полосе России идеальное время – с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти часов. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги", – считает Арканников.В дневные часы солнце становится опасным для кожи, напомнил дерматолог."Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы. Это аксиома", – добавил он.Второе правило касается ухода за кожей, которая может шелушиться и "облезать", если не использовать после загара специальные лекарственные и косметические средства, продолжил врач."После загара на кожу надо обязательно нанести увлажняющий питательный состав. Это может быть банальное средство от воспаления и ожогов либо специальный косметический лосьон после загара. Тогда видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит", – посоветовал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20230716/zagar-1884240247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, станислав арканников, здоровье - общество, загар, новости - туризм