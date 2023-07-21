Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 21.07.2023 (обновлено: 12:31 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885463364.html
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:29
2023-07-21T12:31
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:168:2730:1704_1920x0_80_0_0_de456da6c0b7c7c2017ddf1eaa054a60.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. "Новые взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении издания "Клименко тайм" в телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_61089393ae861094bffb7d08d4dc6cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области

Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о третьей серии взрывов в Одесской области

CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in UkraineОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in Ukraine
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области.
"Новые взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении издания "Клименко тайм" в телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала