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Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023

Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области

Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:29

2023-07-21T12:29

2023-07-21T12:31

специальная военная операция на украине

одесская область

в мире

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. "Новые взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении издания "Клименко тайм" в телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

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одесская область, в мире, украина