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Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области
Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:29
2023-07-21T12:29
2023-07-21T12:31
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о третьей за последние часы серии взрывов в Одесской области. "Новые взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении издания "Клименко тайм" в телеграм-канале.
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РИА Новости
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одесская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о третьей серии взрывов в Одесской области
Украинское издание "Клименко тайм" сообщило о третьей серии взрывов в Одесской области