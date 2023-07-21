https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885443090.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области звучат взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:07
2023-07-21T11:07
2023-07-21T12:28
специальная военная операция на украине
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одесская область
украина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Одесской области звучат взрывы, сообщили украинские СМИ."Предварительно, работает ПВО", — говорится в сообщении агентства УНИАН в телеграм-канале.Телеканал "Пятый" позднее передал о повторных взрывах в области.Затем появились сообщения о третьей волне ударов."Новые взрывы в Одесской области", — написало издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.В регионе звучит воздушная тревога.Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В Минобороны указали, что "все назначенные объекты поражены".Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Кроме того, в среду в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230721/nikolaev-1885401295.html
https://ria.ru/20230721/bayraktar-1885396880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
УНИАН: в Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В Одесской области звучат взрывы, сообщили украинские СМИ
.
«
"Предварительно, работает ПВО", — говорится в сообщении агентства УНИАН в телеграм-канале.
Телеканал "Пятый" позднее передал о повторных взрывах в области.
Затем появились сообщения о третьей волне ударов.
«
"Новые взрывы в Одесской области", — написало издание "Клименко тайм" в телеграм
-канале.
В регионе звучит воздушная тревога.
Подпольщик: в Николаеве уничтожено место дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области
. В Минобороны указали, что "все назначенные объекты поражены".
Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
Кроме того, в среду в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.
Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
Российский боец рассказал о том, как сбили один из последних Bayraktar ВСУ