https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885443090.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 21.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области звучат взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:07

2023-07-21T11:07

2023-07-21T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879073525_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_c6739c6f8294d17c4cecae3691d5ad1d.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Одесской области звучат взрывы, сообщили украинские СМИ."Предварительно, работает ПВО", — говорится в сообщении агентства УНИАН в телеграм-канале.Телеканал "Пятый" позднее передал о повторных взрывах в области.Затем появились сообщения о третьей волне ударов."Новые взрывы в Одесской области", — написало издание "Клименко тайм" в телеграм-канале.В регионе звучит воздушная тревога.Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичевск Одесской области. В Минобороны указали, что "все назначенные объекты поражены".Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Кроме того, в среду в Минобороны также сообщили об успешном поражении военных объектов ВСУ в Одессе.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230721/nikolaev-1885401295.html

https://ria.ru/20230721/bayraktar-1885396880.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина