https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885396017.html
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:56
2023-07-21T04:56
2023-07-21T05:00
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики."Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию", - пишет издание "Зеркало недели". В регионе объявлена воздушная тревога.Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области, сообщили ранее в Минобороны. В ведомстве отметили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Одесской области прогремел ряд взрывов
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.
"Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию", - пишет издание "Зеркало недели".
В регионе объявлена воздушная тревога.
Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области
, сообщили ранее в Минобороны. В ведомстве отметили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю