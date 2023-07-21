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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:56 21.07.2023 (обновлено: 05:00 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885396017.html
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:56
2023-07-21T05:00
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики."Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию", - пишет издание "Зеркало недели". В регионе объявлена воздушная тревога.Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области, сообщили ранее в Минобороны. В ведомстве отметили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
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одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, В мире
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Одесской области прогремел ряд взрывов

© ГУ ДСНС України в Одеській областіТушение пожара в Одессе, Украина
Тушение пожара в Одессе, Украина
© ГУ ДСНС України в Одеській області
Тушение пожара в Одессе, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики.
"Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию", - пишет издание "Зеркало недели".
В регионе объявлена воздушная тревога.
Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области, сообщили ранее в Минобороны. В ведомстве отметили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".
Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
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Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВ мире
 
 
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