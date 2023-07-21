https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885396017.html

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T04:56

2023-07-21T04:56

2023-07-21T05:00

специальная военная операция на украине

одесская область

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные паблики."Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию", - пишет издание "Зеркало недели". В регионе объявлена воздушная тревога.Российские военные в ночь на четверг нанесли новые удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области, сообщили ранее в Минобороны. В ведомстве отметили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".Во вторник военное ведомство также сообщало о поражении целей в районе Одессы и Николаева. Это стало ударом возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html

одесская область

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