https://ria.ru/20230721/vzryv-1885413902.html

В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия

В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия - РИА Новости, 21.07.2023

В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия

Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:40

2023-07-21T09:40

2023-07-21T09:40

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер в своем телеграм-канале. По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован. Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф