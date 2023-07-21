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В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия - РИА Новости, 21.07.2023
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09:40 21.07.2023
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В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия
В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия - РИА Новости, 21.07.2023
В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия
Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T09:40
2023-07-21T09:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. "Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер в своем телеграм-канале. По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован. Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Одесской области Украины поврежден зерновой состав агропредприятия

В Одесской области Украины взрывом повреждены зернохранилища и техника на агропредприятии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зернохранилища и техника одного из сельскохозяйственных предприятий повреждены в Одесской области Украины в результате взрыва, сигнал воздушной тревоги в регионе прозвучал с опозданием, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«
"Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога. Еще одна ракета попала в то же предприятие, изуродовав сельскохозяйственную и спасательную технику", - написал Кипер в своем телеграм-канале.
По его словам, пожар на площади более 200 квадратных метров был ликвидирован. Кипер уточнил, что было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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