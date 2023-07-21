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Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве - РИА Новости, 21.07.2023
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Культура
 
13:15 21.07.2023 (обновлено: 17:28 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vystavka-1885296103.html
Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве
Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве - РИА Новости, 21.07.2023
Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве
В Корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка "Африка в русском искусстве". Она станет частью культурной программы экономического и... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:15
2023-07-21T17:28
фото
культура
новости культуры
санкт-петербург
русский музей
выставки
африка
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка "Африка в русском искусстве". Она станет частью культурной программы экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. О том, почему эта экспозиция стала сенсацией, — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
африка
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фото, фото, новости культуры, санкт-петербург, русский музей, выставки, африка, каир (город), россия, алла манилова, зинаида серебрякова, музеи, форум "россия — африка"
Фото, Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Русский музей, Выставки, Африка, Каир (город), Россия, Алла Манилова, Зинаида Серебрякова, Музеи, Форум "Россия — Африка"
Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве

В Русском музее открылась выставка "Африка в русском искусстве"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Корпусе Бенуа Государственного Русского музея открылась выставка "Африка в русском искусстве". Она станет частью культурной программы экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. О том, почему эта экспозиция стала сенсацией, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке собраны лучшие произведения отечественных художников XIX – XX веков, посвященные Африке.

Всего более 50 картин из собрания Русского музея. Часть из них экспонируется впервые.

"Это выставка – сенсация", – заявила директор Русского музея Алла Манилова на встрече с журналистами.

Выставка Африка в русском искусстве открылась в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

На выставке собраны лучшие произведения отечественных художников XIX – XX веков, посвященные Африке.

Всего более 50 картин из собрания Русского музея. Часть из них экспонируется впервые.

"Это выставка – сенсация", – заявила директор Русского музея Алла Манилова на встрече с журналистами.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Диалог, который блестяще развивается у нас с африканским миром, имеет огромные перспективы, – пояснила Манилова. – И базируется на гуманитарном фундаменте, на интересе наций к культуре друг друга. Поэтому выставка заставит всех по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой, а также на то, как она влияет на наше искусство, со своей природой и самобытностью".

На фото: посетитель у работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)

Посетитель у работы Константина Маковского Перенесение священного ковра в Каире (1876) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

"Диалог, который блестяще развивается у нас с африканским миром, имеет огромные перспективы, – пояснила Манилова. – И базируется на гуманитарном фундаменте, на интересе наций к культуре друг друга. Поэтому выставка заставит всех по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой, а также на то, как она влияет на наше искусство, со своей природой и самобытностью".

На фото: посетитель у работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В центре экспозиции —большая многофигурная работа Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876).

В основе сюжета произведения — мусульманская традиция перенесения кисвы (священный ковер из шелка черного цвета — Прим. ред.) на верблюде, чтобы покрыть им Каабу в Мекке.

Фрагмент работы Константина Маковского Перенесение священного ковра в Каире (1876) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

В центре экспозиции —большая многофигурная работа Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876).

В основе сюжета произведения — мусульманская традиция перенесения кисвы (священный ковер из шелка черного цвета — Прим. ред.) на верблюде, чтобы покрыть им Каабу в Мекке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Маковский наблюдал за шествием паломников на улицах Каира и сделал несколько зарисовок.

Считается, что эта картина стала наиболее ярким отражением увлечения Востоком в русском изобразительном искусстве во второй половине XIX века.

На фото: фрагмент работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)

Фрагмент работы Константина Маковского Перенесение священного ковра в Каире (1876) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

Маковский наблюдал за шествием паломников на улицах Каира и сделал несколько зарисовок.

Считается, что эта картина стала наиболее ярким отражением увлечения Востоком в русском изобразительном искусстве во второй половине XIX века.

На фото: фрагмент работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В 1901 году Россию посетили представители Первого марокканского посольства. Их и запечатлел живописец.

На фото: посетители у работы Степана Александровского "Служащий при посольстве" (1902)

Посетители у работы Степана Александровского Служащий при посольстве (1902) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

В 1901 году Россию посетили представители Первого марокканского посольства. Их и запечатлел живописец.

На фото: посетители у работы Степана Александровского "Служащий при посольстве" (1902)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В 1928-1929-м и 1932 годах в Марокко побывала Зинаида Серебрякова.

Эти путешествия вдохновили ее создать серию портретов жителей африканских городов.

На фото: картина Зинаиды Серебряковой "Марокканка в белом" (1928)

Работа Зинаиды Серебряковой Марокканка в белом (1928) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

В 1928-1929-м и 1932 годах в Марокко побывала Зинаида Серебрякова.

Эти путешествия вдохновили ее создать серию портретов жителей африканских городов.

На фото: картина Зинаиды Серебряковой "Марокканка в белом" (1928)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Отдельное внимание художница уделила изображению бытовых сцен, чтобы передать атмосферу и колорит южных городов.

На фото: посетительница у работы Зинаиды Серебряковой "Голова негра (в фас и в профиль)" (1928)

Посетитель у работы Зинаиды Серебряковой Голова негра (в фас и в профиль) (1928) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

Отдельное внимание художница уделила изображению бытовых сцен, чтобы передать атмосферу и колорит южных городов.

На фото: посетительница у работы Зинаиды Серебряковой "Голова негра (в фас и в профиль)" (1928)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В экспозиции также представлены работы братьев Никанора и Григория Чернецовых, Кузьмы Петрова-Водкина, Веры Исаевой и других живописцев, которые побывали на африканском континенте.

Выставка продлится до 14 августа.

На фото: работа Даниэля Митлянского "Там-Тамы" (1967)

Работа Даниэля Митлянского Там-Тамы (1967) на открытии выставки Африка в русском искусстве в рамках культурной программы Экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в корпусе Бенуа Государственного Русского музея

В экспозиции также представлены работы братьев Никанора и Григория Чернецовых, Кузьмы Петрова-Водкина, Веры Исаевой и других живописцев, которые побывали на африканском континенте.

Выставка продлится до 14 августа.

На фото: работа Даниэля Митлянского "Там-Тамы" (1967)

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 8
 
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