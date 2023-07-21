Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве

В Русском музее открылась выставка "Африка в русском искусстве"
На выставке собраны лучшие произведения отечественных художников XIX – XX веков, посвященные Африке.
Всего более 50 картин из собрания Русского музея. Часть из них экспонируется впервые.
"Это выставка – сенсация", – заявила директор Русского музея Алла Манилова на встрече с журналистами.
На выставке собраны лучшие произведения отечественных художников XIX – XX веков, посвященные Африке.
Всего более 50 картин из собрания Русского музея. Часть из них экспонируется впервые.
"Это выставка – сенсация", – заявила директор Русского музея Алла Манилова на встрече с журналистами.
"Диалог, который блестяще развивается у нас с африканским миром, имеет огромные перспективы, – пояснила Манилова. – И базируется на гуманитарном фундаменте, на интересе наций к культуре друг друга. Поэтому выставка заставит всех по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой, а также на то, как она влияет на наше искусство, со своей природой и самобытностью".
На фото: посетитель у работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)
"Диалог, который блестяще развивается у нас с африканским миром, имеет огромные перспективы, – пояснила Манилова. – И базируется на гуманитарном фундаменте, на интересе наций к культуре друг друга. Поэтому выставка заставит всех по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой, а также на то, как она влияет на наше искусство, со своей природой и самобытностью".
На фото: посетитель у работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)
В центре экспозиции —большая многофигурная работа Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876).
В основе сюжета произведения — мусульманская традиция перенесения кисвы (священный ковер из шелка черного цвета — Прим. ред.) на верблюде, чтобы покрыть им Каабу в Мекке.
В центре экспозиции —большая многофигурная работа Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876).
В основе сюжета произведения — мусульманская традиция перенесения кисвы (священный ковер из шелка черного цвета — Прим. ред.) на верблюде, чтобы покрыть им Каабу в Мекке.
Маковский наблюдал за шествием паломников на улицах Каира и сделал несколько зарисовок.
Считается, что эта картина стала наиболее ярким отражением увлечения Востоком в русском изобразительном искусстве во второй половине XIX века.
На фото: фрагмент работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)
Маковский наблюдал за шествием паломников на улицах Каира и сделал несколько зарисовок.
Считается, что эта картина стала наиболее ярким отражением увлечения Востоком в русском изобразительном искусстве во второй половине XIX века.
На фото: фрагмент работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)
В 1901 году Россию посетили представители Первого марокканского посольства. Их и запечатлел живописец.
На фото: посетители у работы Степана Александровского "Служащий при посольстве" (1902)
В 1901 году Россию посетили представители Первого марокканского посольства. Их и запечатлел живописец.
На фото: посетители у работы Степана Александровского "Служащий при посольстве" (1902)
В 1928-1929-м и 1932 годах в Марокко побывала Зинаида Серебрякова.
Эти путешествия вдохновили ее создать серию портретов жителей африканских городов.
На фото: картина Зинаиды Серебряковой "Марокканка в белом" (1928)
В 1928-1929-м и 1932 годах в Марокко побывала Зинаида Серебрякова.
Эти путешествия вдохновили ее создать серию портретов жителей африканских городов.
На фото: картина Зинаиды Серебряковой "Марокканка в белом" (1928)
Отдельное внимание художница уделила изображению бытовых сцен, чтобы передать атмосферу и колорит южных городов.
На фото: посетительница у работы Зинаиды Серебряковой "Голова негра (в фас и в профиль)" (1928)
Отдельное внимание художница уделила изображению бытовых сцен, чтобы передать атмосферу и колорит южных городов.
На фото: посетительница у работы Зинаиды Серебряковой "Голова негра (в фас и в профиль)" (1928)
В экспозиции также представлены работы братьев Никанора и Григория Чернецовых, Кузьмы Петрова-Водкина, Веры Исаевой и других живописцев, которые побывали на африканском континенте.
Выставка продлится до 14 августа.
На фото: работа Даниэля Митлянского "Там-Тамы" (1967)
В экспозиции также представлены работы братьев Никанора и Григория Чернецовых, Кузьмы Петрова-Водкина, Веры Исаевой и других живописцев, которые побывали на африканском континенте.
Выставка продлится до 14 августа.
На фото: работа Даниэля Митлянского "Там-Тамы" (1967)