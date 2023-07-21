Выставка — сенсация. В Петербурге показывают Африку в русском искусстве

"Диалог, который блестяще развивается у нас с африканским миром, имеет огромные перспективы, – пояснила Манилова. – И базируется на гуманитарном фундаменте, на интересе наций к культуре друг друга. Поэтому выставка заставит всех по-другому посмотреть на историю наших отношений с Африкой, а также на то, как она влияет на наше искусство, со своей природой и самобытностью".

На фото: посетитель у работы Константина Маковского "Перенесение священного ковра в Каире" (1876)