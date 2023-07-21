Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева
Полянский: главную выгоду от зернового экспорта Киева получили Cargill, DuPont и Monsanto
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 21 июл – РИА Новости. Основными выгодоприобретателями от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, скупившие пахотные земли Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
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"За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% направились в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%", - сказал Полянский.
По его словам, такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы становится понятной, "если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов гектар) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto".
Как указал дипломат, "именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта".
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"С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его у себя и перепродают в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть зарабатывают на этом дважды. Скажите, при чем здесь задача обеспечения продовольствием беднейших стран, о которой мы сегодня опять услышали", - спросил Полянский.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.