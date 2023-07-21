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Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева - РИА Новости, 21.07.2023
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23:57 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vygoda-1885624471.html
Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева
Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева - РИА Новости, 21.07.2023
Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева
Основными выгодоприобретателями от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, скупившие пахотные земли Украины, заявил РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T23:57
2023-07-21T23:57
экономика
россия
киев
украина
владимир путин
дмитрий полянский
оон
зерновая сделка
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Основными выгодоприобретателями от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, скупившие пахотные земли Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% направились в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%", - сказал Полянский. По его словам, такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы становится понятной, "если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов гектар) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto". Как указал дипломат, "именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта". "С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его у себя и перепродают в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть зарабатывают на этом дважды. Скажите, при чем здесь задача обеспечения продовольствием беднейших стран, о которой мы сегодня опять услышали", - спросил Полянский. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230721/prodbezopasnost-1885624232.html
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экономика, россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий полянский, оон, зерновая сделка, cargill, dupont
Экономика, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, ООН, Зерновая сделка, Cargill, DuPont
Полянский рассказал, кто получил выгоду от зернового экспорта Киева

Полянский: главную выгоду от зернового экспорта Киева получили Cargill, DuPont и Monsanto

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл – РИА Новости. Основными выгодоприобретателями от украинского зернового экспорта стали западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, скупившие пахотные земли Украины, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«
"За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% направились в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%", - сказал Полянский.
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По его словам, такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы становится понятной, "если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 миллионов гектар) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto".
Как указал дипломат, "именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта".
«
"С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его у себя и перепродают в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть зарабатывают на этом дважды. Скажите, при чем здесь задача обеспечения продовольствием беднейших стран, о которой мы сегодня опять услышали", - спросил Полянский.
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Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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