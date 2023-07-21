https://ria.ru/20230721/vybory-1885392762.html
В Запорожской области рассказали о порядке избрания главы региона
В Запорожской области рассказали о порядке избрания главы региона - РИА Новости, 21.07.2023
В Запорожской области рассказали о порядке избрания главы региона
Прямые выборы губернатора Запорожской области возможны только в том случае, если соответствующее решение примут депутаты законодательного собрания региона,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:11
2023-07-21T03:11
2023-07-21T03:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Прямые выборы губернатора Запорожской области возможны только в том случае, если соответствующее решение примут депутаты законодательного собрания региона, которых изберут в сентябре, сообщила РИА Новости глава областной избирательной комиссии Галина Катющенко. "На этих выборах у нас не предусмотрены прямые выборы губернатора. Далеко не во всех регионах России выборы губернатора проводятся прямым голосованием. Поэтому мы сейчас выбираем законодательное собрание Запорожской области, потом уже на областном уровне депутаты определят порядок выбора губернатора", – сказала она. По ее словам, такая же ситуация – с возможностью прямых выборов глав муниципальных образований. "По выборам мэров – прямых выборов глав муниципалитетов у нас не предусмотрено. Когда будут избраны депутаты муниципальных образований, они определятся, как в дальнейшем будут избираться главы городов", – добавила Катющенко. Выборы депутатов заксобрания Запорожской области пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230721/vybory-1885392152.html
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запорожская область, россия, политика
Запорожская область, Россия, Политика
В Запорожской области рассказали о порядке избрания главы региона
Избирком Запорожской области: порядок избрания губернатора примут после выборов депутатов
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Прямые выборы губернатора Запорожской области возможны только в том случае, если соответствующее решение примут депутаты законодательного собрания региона, которых изберут в сентябре, сообщила РИА Новости глава областной избирательной комиссии Галина Катющенко.
«
"На этих выборах у нас не предусмотрены прямые выборы губернатора. Далеко не во всех регионах России выборы губернатора проводятся прямым голосованием. Поэтому мы сейчас выбираем законодательное собрание Запорожской области, потом уже на областном уровне депутаты определят порядок выбора губернатора", – сказала она.
По ее словам, такая же ситуация – с возможностью прямых выборов глав муниципальных образований.
"По выборам мэров – прямых выборов глав муниципалитетов у нас не предусмотрено. Когда будут избраны депутаты муниципальных образований, они определятся, как в дальнейшем будут избираться главы городов", – добавила Катющенко.
Выборы депутатов заксобрания Запорожской области пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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