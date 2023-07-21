https://ria.ru/20230721/vvp-1885494229.html
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:47
2023-07-21T13:47
2023-07-21T13:47
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, но ухудшил свои ожидания на 2025 год, теперь ждет роста 1-2% вместо 1,5-2,5%. Кроме того, обнародовал прогноз по динамике ВВП на 2026 год, ждет роста экономики в диапазоне 1,5-2,5%. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
https://ria.ru/20230714/inflyatsiya-1884176807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, ожидает рост до 2,5 процента