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Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023
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13:47 21.07.2023
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Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:47
2023-07-21T13:47
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, но ухудшил свои ожидания на 2025 год, теперь ждет роста 1-2% вместо 1,5-2,5%. Кроме того, обнародовал прогноз по динамике ВВП на 2026 год, ждет роста экономики в диапазоне 1,5-2,5%. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, ожидает рост до 2,5 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, но ухудшил свои ожидания на 2025 год, теперь ждет роста 1-2% вместо 1,5-2,5%. Кроме того, обнародовал прогноз по динамике ВВП на 2026 год, ждет роста экономики в диапазоне 1,5-2,5%.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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