https://ria.ru/20230721/vvp-1885494229.html

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году - РИА Новости, 21.07.2023

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году

Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:47

2023-07-21T13:47

2023-07-21T13:47

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, теперь ждет его рост в диапазоне 1,5-2,5% вместо 0,5-2%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, но ухудшил свои ожидания на 2025 год, теперь ждет роста 1-2% вместо 1,5-2,5%. Кроме того, обнародовал прогноз по динамике ВВП на 2026 год, ждет роста экономики в диапазоне 1,5-2,5%. Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.

https://ria.ru/20230714/inflyatsiya-1884176807.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф)