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Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - РИА Новости, 21.07.2023
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06:08 21.07.2023 (обновлено: 09:12 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vvp-1885399310.html
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - РИА Новости, 21.07.2023
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум
Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15 процентов, следует из анализа РИА РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:08
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15 процентов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6 процента, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись до 15,45 процента. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91 процента.На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 33 миллиарда долларов, или на 8,7 процента. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года. Впервые до минимального с 2006 года уровня он опустился по итогам первого квартала текущего года, когда составил 354,8 миллиарда долларов.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

ЦБ: отношение внешнего долга к ВВП России достигло минимального за всю историю уровня 15%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15 процентов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6 процента, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.
Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись до 15,45 процента. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.
Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91 процента.
На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 33 миллиарда долларов, или на 8,7 процента. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года. Впервые до минимального с 2006 года уровня он опустился по итогам первого квартала текущего года, когда составил 354,8 миллиарда долларов.
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