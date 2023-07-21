https://ria.ru/20230721/vvp-1885399310.html

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум - РИА Новости, 21.07.2023

Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15 процентов, следует из анализа РИА РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T06:08

2023-07-21T06:08

2023-07-21T09:12

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15 процентов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6 процента, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись до 15,45 процента. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91 процента.На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 33 миллиарда долларов, или на 8,7 процента. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года. Впервые до минимального с 2006 года уровня он опустился по итогам первого квартала текущего года, когда составил 354,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230705/vvp-1882269459.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика