https://ria.ru/20230721/vsu-1885604867.html

Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой

Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.07.2023

Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-21T20:42

2023-07-21T20:42

2023-07-22T08:52

политика

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение. <…> Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — заявил он.Полковник отметил, что украинцы охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо. Кроме того, это помогает военнослужащим ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.

https://ria.ru/20230721/rezultat-1885577969.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша