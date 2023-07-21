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Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 22.07.2023
Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-21T20:42
2023-07-21T20:42
2023-07-22T08:52
политика
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение. <…> Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — заявил он.Полковник отметил, что украинцы охотно уходят к россиянам, которые обращаются с ними хорошо. Кроме того, это помогает военнослужащим ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского руководства и выжить.
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политика, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Ситуация на грани: Зеленскому сообщили о бунте ВСУ на передовой
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового бунта военных ВСУ