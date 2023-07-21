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Чудо-системе конец: в США раскрыли, как Россия отключила главную ракету ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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15:36 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vsu-1885532653.html
Чудо-системе конец: в США раскрыли, как Россия отключила главную ракету ВСУ
Чудо-системе конец: в США раскрыли, как Россия отключила главную ракету ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Чудо-системе конец: в США раскрыли, как Россия отключила главную ракету ВСУ
Российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными системами радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью американскому... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:36
2023-07-21T15:36
политика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными системами радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью американскому порталу War Zone военный эксперт Франк-Штефан Гэди."Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. &lt;…&gt; Но Россия нашла способ противостоять этим установкам. Ее эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет", — сказал аналитик.По его мнению, возможностям американских РСЗО на Украине пришел конец. То же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS, поскольку они работают по такому же принципу, что и HIMARS, напомнил Гэди."Я думаю, мы должны помнить об этом, когда будем планировать новые поставки других высокоточных боеприпасов большой дальности Украине", — резюмировал эксперт.Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал российскую ПВО и средства РЭБ самыми результативными в мире. Они глушат GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижают их потенциал, уточнил офицер.
https://ria.ru/20230720/vsu-1885357373.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, рсзо himars
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, РСЗО HIMARS
Чудо-системе конец: в США раскрыли, как Россия отключила главную ракету ВСУ

Военный эксперт Гэди: Россия отключила украинские HIMARS мощными системами РЭБ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными системами радиоэлектронной борьбы, заявил в интервью американскому порталу War Zone военный эксперт Франк-Штефан Гэди.
«
"Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. <…> Но Россия нашла способ противостоять этим установкам. Ее эшелонированная комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, похоже, оказала влияние на эффективность ракет", — сказал аналитик.
По его мнению, возможностям американских РСЗО на Украине пришел конец. То же самое произойдет и с высокоточными дальнобойными системами ATACMS, поскольку они работают по такому же принципу, что и HIMARS, напомнил Гэди.
"Я думаю, мы должны помнить об этом, когда будем планировать новые поставки других высокоточных боеприпасов большой дальности Украине", — резюмировал эксперт.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал российскую ПВО и средства РЭБ самыми результативными в мире. Они глушат GPS-сигналы ракет HIMARS и резко снижают их потенциал, уточнил офицер.
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