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Путин оценил потери украинских войск - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.07.2023 (обновлено: 13:25 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vsu-1885481919.html
Путин оценил потери украинских войск
Путин оценил потери украинских войск - РИА Новости, 21.07.2023
Путин оценил потери украинских войск
Формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:13
2023-07-21T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт, заявил президент РФ Владимир Путин."В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он подчеркнул, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране" киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".
https://ria.ru/20230719/poteri-1885132952.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Владимир Путин
Путин оценил потери украинских войск

Путин заявил, что украинские войска потеряли десятки тысяч человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Формирования ВСУ понесли громадные потери, десятки тысяч человек, при этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что несмотря на "постоянные облавы, тотальную мобилизацию по всей стране" киевскому режиму "все труднее гнать новые пополнения на фронт".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие
19 июля, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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