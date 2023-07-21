https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html

В Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке

В Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке - РИА Новости, 21.07.2023

В Молдавии потребовали наказать врача за угрозы русскоязычной пациентке

Оппозиционная партия социалистов Молдавии призвала привлечь к ответственности врача, который угрожал пациентке, говорившей на русском языке. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:06

2023-07-21T19:06

2023-07-21T20:51

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 21 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии призвала привлечь к ответственности врача, который угрожал пациентке, говорившей на русском языке."Ждем незамедлительной реакции от ответственных органов. Таким индивидам не место в системе. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова подали ряд запросов, в том числе на имя главы Минздрава Аллы Немеренко, на имя председателя Совета по равенству Яна Фельдмана", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Отмечается, что социалисты также подготовили запрос в Генпрокуратуру и МВД по поводу нарушения мужчиной ряда законов.Ранее сегодня молдавские СМИ и Telegram-каналы опубликовали видеозапись с высказываниями врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика мужчина, изучая рентгеновский снимок, оскорбляет пациентку вместо того, чтобы пояснить ей диагноз.В свою очередь, руководство больницы извинилось за высказывания врача, отметив, что примет меры для предотвращения таких случаев. Там подчеркнули, что подобное поведение не соответствует ценностям, которые продвигает учреждение. Как отметили в руководстве, позиция РКБ заключается в том, "что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности". Там также заверили, что этот случай проанализируют в рамках комиссии по этике.

https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия