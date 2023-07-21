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Кравцов прокомментировал закон о трудовом воспитании школьников
Кравцов прокомментировал закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 21.07.2023
Кравцов прокомментировал закон о трудовом воспитании школьников
Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:03
2023-07-21T18:03
2023-07-21T18:03
общество
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сергей кравцов
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут обсуждаться в педагогическом сообществе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" - "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам."Когда-то это было и в нашем детстве, в этом нет ничего плохого. Посадить цветы, сделать небольшую уборку в своем классе… Многие родители говорили, что из "Артека" ребята приезжают и начинают застилать кровать, убирать за собой, мыть посуду. Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы еще обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам. Чтобы мы здесь никого не заставляли, а прививали уважение к труду школьникам. Чтобы когда они вырастут, они прививали это уважение своим детям", - сказал Кравцов журналистам.
https://ria.ru/20230602/uchebniki-1875822630.html
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общество, россия, сергей кравцов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Госдума РФ
Кравцов прокомментировал закон о трудовом воспитании школьников
Кравцов: решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы
АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Решение о введении в школах трудового воспитания вызывает положительные отзывы у многих родителей и учителей, детали и способы реализации закона будут обсуждаться в педагогическом сообществе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Госдума
приняла закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета "ОБЖ" - "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
"Когда-то это было и в нашем детстве, в этом нет ничего плохого. Посадить цветы, сделать небольшую уборку в своем классе… Многие родители говорили, что из "Артека" ребята приезжают и начинают застилать кровать, убирать за собой, мыть посуду. Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы еще обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам. Чтобы мы здесь никого не заставляли, а прививали уважение к труду школьникам. Чтобы когда они вырастут, они прививали это уважение своим детям", - сказал Кравцов журналистам.
Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках