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Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине - РИА Новости, 21.07.2023
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21:56 21.07.2023 (обновлено: 21:57 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/vooruzheniya-1885614074.html
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине - РИА Новости, 21.07.2023
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине
США и другие страны НАТО готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают возможную реакцию РФ при принятии таких решений,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:56
2023-07-21T21:57
сша
украина
россия
цены на нефть
в мире
джейк салливан
нато
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США и другие страны НАТО готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают возможную реакцию РФ при принятии таких решений, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.При этом он добавил, что все члены НАТО, включая США, считают обязательным продумывать возможную реакцию Москвы на такие шаги, поскольку это "представляет важность для поддержания глобальной стабильности".
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сша, украина, россия, цены на нефть, в мире, джейк салливан, нато
США, Украина, Россия, Цены на нефть, В мире, Джейк Салливан, НАТО
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине

Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок новых вооружений Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США и другие страны НАТО готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают возможную реакцию РФ при принятии таких решений, заявил в пятницу помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине", - сказал Салливан в ходе дискуссии, организованной на площадке Аспенского форума по безопасности.
При этом он добавил, что все члены НАТО, включая США, считают обязательным продумывать возможную реакцию Москвы на такие шаги, поскольку это "представляет важность для поддержания глобальной стабильности".
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