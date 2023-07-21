https://ria.ru/20230721/vertolety-1885538241.html

Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты

Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты - РИА Новости, 21.07.2023

Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты

Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты Apache, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:56

2023-07-21T15:56

2023-07-21T16:20

польша

сша

россия

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты Apache, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Это очень серьезное усиление Войска польского потому, что нашей целью является выстраивание настолько сильного Войска польского, чтобы Польша не была атакована Россией. Этому должно служить усиление Войска польского", — сказал он. По словам Блащака, Польша хочет купить в США 96 вертолетов Apache, а пока этого не произошло, американская армия предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов. "Мы приведем к тому, что Abrams (танки, которые Польша покупает у США. — Прим. ред.) и Apache закроют "Брестские ворота", сделают ситуацию такой, что это направление потенциального нападения на Польшу будет попросту невозможным исходя из мощного присутствия Войска польского, сотрудничающего с американской армией", — добавил он.Сегодня секретарь комитета по безопасности правительства Польши Збигнев Гофман сообщил, что Варшава перебрасывает войска из западной части страны к границе с Белоруссией. По его словам, это связано с армейскими учениями в соседней республике.

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

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польша, сша, россия, мариуш блащак