https://ria.ru/20230721/vertolet-1885389189.html
В Канаде при крушении пожарного вертолета погиб пилот, сообщили СМИ
В Канаде при крушении пожарного вертолета погиб пилот, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2023
В Канаде при крушении пожарного вертолета погиб пилот, сообщили СМИ
Вертолет, участвовавший в тушении лесных пожаров, разбился на западе Канады, его пилот погиб, сообщает телеканал СВС. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:21
2023-07-21T01:21
2023-07-21T01:21
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альберта
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вертолет, участвовавший в тушении лесных пожаров, разбился на западе Канады, его пилот погиб, сообщает телеканал СВС. Место крушения в районе озера Хейг в провинции Альберта было обнаружено работниками лесного хозяйства. Они пытались оказать пилоту первую помощь, но не смогли реанимировать его. По информации канадского совета по безопасности на транспорте, вертолет Bell 205A доставлял воду для тушения пожара. В понедельник сообщалось о гибели пожарного, который боролся с огнем на канадских Северо-Западных территориях. Ранее министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в Канаде является наихудшей в этом столетии. По его словам, около 5 тысяч специалистов работают над тушением пожаров в различных провинциях, включая Альберту, Квебек и Новую Шотландию, в стране находятся более тысячи "международных средств пожаротушения".
https://ria.ru/20230715/pozhary-1884401044.html
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канада, альберта, квебек (провинция), в мире
Канада, Альберта, Квебек (провинция), В мире
В Канаде при крушении пожарного вертолета погиб пилот, сообщили СМИ
СВС: в Канаде разбился участвовавший в тушении лесных пожаров вертолет, пилот погиб