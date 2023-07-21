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ЦБ не планирует дополнительных ограничений в сфере наличной валюты - РИА Новости, 21.07.2023
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16:24 21.07.2023 (обновлено: 16:41 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/valyuta-1885547158.html
ЦБ не планирует дополнительных ограничений в сфере наличной валюты
ЦБ не планирует дополнительных ограничений в сфере наличной валюты - РИА Новости, 21.07.2023
ЦБ не планирует дополнительных ограничений в сфере наличной валюты
Банк России не собирается вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты, санкции затрудняют карточные платежи для россиян, но регулятор работает в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:24
2023-07-21T16:41
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
технологии
сша
канада
солидарность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России не собирается вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты, санкции затрудняют карточные платежи для россиян, но регулятор работает в этом направлении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.В четверг США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", а также под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица. После этого "Тинькофф" сообщил, что его карты Union Pay перестанут работать за рубежом 21 июля, порекомендовал клиентам, находящимся за рубежом, скорее снять наличные. При этом банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список, продолжает выпускать и обслуживать карты Union Pay в штатном режиме."Никаких временных дополнительных ограничений мы вводить не собираемся. Для этого нет никаких оснований", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, не хочет ли ЦБ ввести ограничения по валюте на фоне того, что санкции в отношении карт Union Pay некоторых банков РФ вынудят людей брать с собой в путешествия больше наличности.Набиуллина отметила, что "трудности с платежами, конечно, существуют". "Когда такие санкции применяются, для простых людей становится сложнее осуществлять расчеты в том числе и по туристическим услугам", - добавила она.Банк России работает "со многими странами", обсуждает возможность того, чтобы там принимались карты "Мир" или использовались другие системы расчетов вместо них, чтобы гражданам РФ было удобнее. "Но, конечно, проблема есть, мы это видим, последствия санкций", - заключила она.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, технологии, сша, канада, солидарность, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Технологии, США, Канада, Солидарность, Тинькофф. Кредитные Системы
ЦБ не планирует дополнительных ограничений в сфере наличной валюты

Набиуллина: ЦБ не собирается вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Банк России не собирается вводить дополнительные ограничения в сфере наличной валюты, санкции затрудняют карточные платежи для россиян, но регулятор работает в этом направлении, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
В четверг США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", а также под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица. После этого "Тинькофф" сообщил, что его карты Union Pay перестанут работать за рубежом 21 июля, порекомендовал клиентам, находящимся за рубежом, скорее снять наличные. При этом банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список, продолжает выпускать и обслуживать карты Union Pay в штатном режиме.
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"Никаких временных дополнительных ограничений мы вводить не собираемся. Для этого нет никаких оснований", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, не хочет ли ЦБ ввести ограничения по валюте на фоне того, что санкции в отношении карт Union Pay некоторых банков РФ вынудят людей брать с собой в путешествия больше наличности.
Набиуллина отметила, что "трудности с платежами, конечно, существуют". "Когда такие санкции применяются, для простых людей становится сложнее осуществлять расчеты в том числе и по туристическим услугам", - добавила она.
Банк России работает "со многими странами", обсуждает возможность того, чтобы там принимались карты "Мир" или использовались другие системы расчетов вместо них, чтобы гражданам РФ было удобнее. "Но, конечно, проблема есть, мы это видим, последствия санкций", - заключила она.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаТехнологииСШАКанадаСолидарностьТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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