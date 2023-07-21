https://ria.ru/20230721/uyazvimost-1885570257.html

В Великобритании признали уязвимость против шага Путина

В Великобритании признали уязвимость против шага Путина - РИА Новости, 21.07.2023

В Великобритании признали уязвимость против шага Путина

Великобритания не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет способных на это средств обороны, пишет в статье для Express... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:48

2023-07-21T17:48

2023-07-21T17:48

технологии

великобритания

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 июл, — РИА Новости. Великобритания не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет способных на это средств обороны, пишет в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд."Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае", — указал эксперт.По его словам, европейские страны начали создавать "щит" из системы противовоздушной обороны для защиты от возможной ракетной атаки со стороны России, но Великобритания не имеет такие средства ПВО, из-за чего она может быть уязвимой, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о нанесении удара такой ракетой, как "Искандер"."Пока же небо Великобритании открыто", — подытожил специалист.Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.

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технологии, великобритания, владимир путин, россия, в мире