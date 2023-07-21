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В Великобритании признали уязвимость против шага Путина - РИА Новости, 21.07.2023
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17:48 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/uyazvimost-1885570257.html
В Великобритании признали уязвимость против шага Путина
В Великобритании признали уязвимость против шага Путина - РИА Новости, 21.07.2023
В Великобритании признали уязвимость против шага Путина
Великобритания не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет способных на это средств обороны, пишет в статье для Express... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:48
2023-07-21T17:48
технологии
великобритания
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 21 июл, — РИА Новости. Великобритания не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет способных на это средств обороны, пишет в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.&quot;Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае&quot;, — указал эксперт.По его словам, европейские страны начали создавать "щит" из системы противовоздушной обороны для защиты от возможной ракетной атаки со стороны России, но Великобритания не имеет такие средства ПВО, из-за чего она может быть уязвимой, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о нанесении удара такой ракетой, как "Искандер".&quot;Пока же небо Великобритании открыто&quot;, — подытожил специалист.Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.
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технологии, великобритания, владимир путин, россия, в мире
Технологии, Великобритания, Владимир Путин, Россия, В мире
В Великобритании признали уязвимость против шага Путина

Офицер Кроуфорд: Великобритания не сможет отразить российские крылатые ракеты

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл, — РИА Новости. Великобритания не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет способных на это средств обороны, пишет в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.
«

"Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае", — указал эксперт.

По его словам, европейские страны начали создавать "щит" из системы противовоздушной обороны для защиты от возможной ракетной атаки со стороны России, но Великобритания не имеет такие средства ПВО, из-за чего она может быть уязвимой, если президент России Владимир Путин отдаст приказ о нанесении удара такой ракетой, как "Искандер".
«

"Пока же небо Великобритании открыто", — подытожил специалист.

Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.
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