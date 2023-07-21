https://ria.ru/20230721/upakovka-1885392889.html

Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки

Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки - РИА Новости, 21.07.2023

Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки

Сверхлегкие стеклянные бутылки позволяют решить проблему "тяжести" стекла в сравнении с бумагой и пластиком и стимулируют переход на более экологичный вид... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T03:15

2023-07-21T03:15

2023-07-21T03:15

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новосибирская область

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сверхлегкие стеклянные бутылки позволяют решить проблему "тяжести" стекла в сравнении с бумагой и пластиком и стимулируют переход на более экологичный вид упаковки, заявил РИА Новости президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. В марте пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) совместно с производителем стеклотары ООО "Сибирское стекло" (актив РАТМ Холдинга) запустила в Новосибирске первую в России производственную линию розлива пива в сверхлегкую стеклянную бутылку. "Такая бутылка является более экологичной: ее использование в сравнении с 265-граммовой позволит компании уменьшить выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной упаковки – на 10% в расчете на одну условную единицу, а также, учитывая объем заказов, экономить не менее пяти тысяч тонн стекла ежегодно", - сказал Таран. В компании "Сибстекло" пояснили, что одним из недостатков стеклянной упаковки остается ее вес – пластик и бумага легче. Этот фактор сдерживает внедрение стеклянных бутылок во многих отраслях, поэтому стеклотара занимает лишь 12% от всего объема рынка упаковки России. При этом стеклянная упаковка не вступает в реакцию с содержимым и может перерабатываться бесчисленное количество раз. "Из одной тонны стекломассы можно сделать 3 773 бутылки весом 265 граммов, или 4 255 суперлегких 235-граммовых – на 13% больше", - добавили в компании. ООО "Сибирское стекло" специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. Завод расположен в Новосибирской области.

https://ria.ru/20230621/upakovka-1879503398.html

https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

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россия, новосибирск, новосибирская область