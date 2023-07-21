https://ria.ru/20230721/upakovka-1885392889.html
Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки
Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки - РИА Новости, 21.07.2023
Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки
Сверхлегкие стеклянные бутылки позволяют решить проблему "тяжести" стекла в сравнении с бумагой и пластиком и стимулируют переход на более экологичный вид... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:15
2023-07-21T03:15
2023-07-21T03:15
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сверхлегкие стеклянные бутылки позволяют решить проблему "тяжести" стекла в сравнении с бумагой и пластиком и стимулируют переход на более экологичный вид упаковки, заявил РИА Новости президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. В марте пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) совместно с производителем стеклотары ООО "Сибирское стекло" (актив РАТМ Холдинга) запустила в Новосибирске первую в России производственную линию розлива пива в сверхлегкую стеклянную бутылку. "Такая бутылка является более экологичной: ее использование в сравнении с 265-граммовой позволит компании уменьшить выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной упаковки – на 10% в расчете на одну условную единицу, а также, учитывая объем заказов, экономить не менее пяти тысяч тонн стекла ежегодно", - сказал Таран. В компании "Сибстекло" пояснили, что одним из недостатков стеклянной упаковки остается ее вес – пластик и бумага легче. Этот фактор сдерживает внедрение стеклянных бутылок во многих отраслях, поэтому стеклотара занимает лишь 12% от всего объема рынка упаковки России. При этом стеклянная упаковка не вступает в реакцию с содержимым и может перерабатываться бесчисленное количество раз. "Из одной тонны стекломассы можно сделать 3 773 бутылки весом 265 граммов, или 4 255 суперлегких 235-граммовых – на 13% больше", - добавили в компании. ООО "Сибирское стекло" специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. Завод расположен в Новосибирской области.
https://ria.ru/20230621/upakovka-1879503398.html
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россия, новосибирск, новосибирская область
Россия, Новосибирск, Новосибирская область
Эксперт назвал сверхлегкие бутылки решением проблемы экологичной упаковки
Эксперт Таран: сверхлегкие стеклянные бутылки решают проблему экологичной упаковки
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сверхлегкие стеклянные бутылки позволяют решить проблему "тяжести" стекла в сравнении с бумагой и пластиком и стимулируют переход на более экологичный вид упаковки, заявил РИА Новости президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.
В марте пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) совместно с производителем стеклотары ООО "Сибирское стекло" (актив РАТМ Холдинга) запустила в Новосибирске
первую в России
производственную линию розлива пива в сверхлегкую стеклянную бутылку.
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"Такая бутылка является более экологичной: ее использование в сравнении с 265-граммовой позволит компании уменьшить выбросы СО2 в цепочке поставок стеклянной упаковки – на 10% в расчете на одну условную единицу, а также, учитывая объем заказов, экономить не менее пяти тысяч тонн стекла ежегодно", - сказал Таран.
В компании "Сибстекло" пояснили, что одним из недостатков стеклянной упаковки остается ее вес – пластик и бумага легче. Этот фактор сдерживает внедрение стеклянных бутылок во многих отраслях, поэтому стеклотара занимает лишь 12% от всего объема рынка упаковки России. При этом стеклянная упаковка не вступает в реакцию с содержимым и может перерабатываться бесчисленное количество раз.
"Из одной тонны стекломассы можно сделать 3 773 бутылки весом 265 граммов, или 4 255 суперлегких 235-граммовых – на 13% больше", - добавили в компании.
ООО "Сибирское стекло" специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. Завод расположен в Новосибирской области
.
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