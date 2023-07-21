https://ria.ru/20230721/ukraina-1885576754.html
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию - РИА Новости, 21.07.2023
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию
Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:10
2023-07-21T18:10
2023-07-21T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
китай
оон
москва
киев
гэн шуан
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан."Китай вновь призывает стороны конфликта возобновить мирные переговоры как можно скорее и призывает международное сообщество создать благоприятные условия для этого", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию
Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину возобновить переговоры по урегулированию