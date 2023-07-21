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Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 21.07.2023 (обновлено: 19:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885576754.html
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию - РИА Новости, 21.07.2023
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию
Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:10
2023-07-21T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
китай
оон
москва
киев
гэн шуан
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан."Китай вновь призывает стороны конфликта возобновить мирные переговоры как можно скорее и призывает международное сообщество создать благоприятные условия для этого", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html
китай
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в мире, китай, оон, москва, киев, гэн шуан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, ООН, Москва, Киев, Гэн Шуан
Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию

Зампостпреда КНР в ООН призвал Россию и Украину возобновить переговоры по урегулированию

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан.
"Китай вновь призывает стороны конфликта возобновить мирные переговоры как можно скорее и призывает международное сообщество создать благоприятные условия для этого", - сказал Гэн Шуан.
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Ковитиди предположила, когда Запад может принудить Украину к переговорам
17 июля, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайООНМоскваКиевГэн Шуан
 
 
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