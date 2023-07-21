https://ria.ru/20230721/ukraina-1885576754.html

Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию

Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию - РИА Новости, 21.07.2023

Китай призвал Москву и Киев возобновить переговоры по урегулированию

Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:10

2023-07-21T18:10

2023-07-21T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

китай

оон

москва

киев

гэн шуан

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ООН, 21 июл – РИА Новости. Пекин призывает Москву и Киев как можно скорее возобновить мирные переговоры, а мировое сообщество - создать для этого благоприятные условия, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан."Китай вновь призывает стороны конфликта возобновить мирные переговоры как можно скорее и призывает международное сообщество создать благоприятные условия для этого", - сказал Гэн Шуан.

https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html

китай

москва

киев

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, китай, оон, москва, киев, гэн шуан