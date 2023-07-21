Рейтинг@Mail.ru
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885526143.html
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины - РИА Новости, 21.07.2023
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины
МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:19
2023-07-21T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. На юге Украины Вооруженные силы России наносят удары возмездия после украинской атаки на Крымский мост, которая была проведена в ночь на 17 июля. "В связи с резким усилением интенсивности боевых действий в южных и восточных регионах Украины, МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции – ред.) призывает граждан Молдавии воздержаться от поездок. МИДЕИ предупреждает о необходимости согласования всех сопутствующих аспектов с компетентными органами Украины", - говорится в сообщении ведомства, распространенном для СМИ.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884886504.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины

МИД Молдавии предостерег жителей от поездок в южные и восточные регионы Украины

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины.
На юге Украины Вооруженные силы России наносят удары возмездия после украинской атаки на Крымский мост, которая была проведена в ночь на 17 июля.
"В связи с резким усилением интенсивности боевых действий в южных и восточных регионах Украины, МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции – ред.) призывает граждан Молдавии воздержаться от поездок. МИДЕИ предупреждает о необходимости согласования всех сопутствующих аспектов с компетентными органами Украины", - говорится в сообщении ведомства, распространенном для СМИ.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Молдавия осудила выход России из зерновой сделки
18 июля, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМолдавияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала