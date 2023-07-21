https://ria.ru/20230721/ukraina-1885526143.html
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины - РИА Новости, 21.07.2023
МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины
МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:19
2023-07-21T15:19
2023-07-21T15:19
специальная военная операция на украине
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украина
молдавия
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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. На юге Украины Вооруженные силы России наносят удары возмездия после украинской атаки на Крымский мост, которая была проведена в ночь на 17 июля. "В связи с резким усилением интенсивности боевых действий в южных и восточных регионах Украины, МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции – ред.) призывает граждан Молдавии воздержаться от поездок. МИДЕИ предупреждает о необходимости согласования всех сопутствующих аспектов с компетентными органами Украины", - говорится в сообщении ведомства, распространенном для СМИ.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884886504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр
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МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины
МИД Молдавии предостерег жителей от поездок в южные и восточные регионы Украины