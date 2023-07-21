https://ria.ru/20230721/ukraina-1885526143.html

МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины

МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины - РИА Новости, 21.07.2023

МИД Молдавии призвал не ездить на юг и восток Украины

МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:19

2023-07-21T15:19

2023-07-21T15:19

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. МИД Молдавии призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины. На юге Украины Вооруженные силы России наносят удары возмездия после украинской атаки на Крымский мост, которая была проведена в ночь на 17 июля. "В связи с резким усилением интенсивности боевых действий в южных и восточных регионах Украины, МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции – ред.) призывает граждан Молдавии воздержаться от поездок. МИДЕИ предупреждает о необходимости согласования всех сопутствующих аспектов с компетентными органами Украины", - говорится в сообщении ведомства, распространенном для СМИ.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884886504.html

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молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, ситуация в днр и лнр