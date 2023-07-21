https://ria.ru/20230721/ukraina-1885501222.html
Путин прокомментировал политику украинского режима
Путин прокомментировал политику украинского режима - РИА Новости, 21.07.2023
Путин прокомментировал политику украинского режима
Президент РФ Владимир Путин, говоря о политике украинского режима, заявил, что если они хотят что-то сдать, продать, "чем-то расплатиться с хозяевами", то это... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:06
2023-07-21T14:06
2023-07-21T14:06
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о политике украинского режима, заявил, что если они хотят что-то сдать, продать, "чем-то расплатиться с хозяевами", то это их дело, Россия вмешиваться не будет. "Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20230720/antonov-1885193536.html
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россия, владимир путин, украина, в мире
Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин прокомментировал политику украинского режима
Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в политику украинского режима
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о политике украинского режима, заявил, что если они хотят что-то сдать, продать, "чем-то расплатиться с хозяевами", то это их дело, Россия вмешиваться не будет.
"Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
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