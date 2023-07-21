https://ria.ru/20230721/ukraina-1885501222.html

Путин прокомментировал политику украинского режима

Путин прокомментировал политику украинского режима - РИА Новости, 21.07.2023

Путин прокомментировал политику украинского режима

Президент РФ Владимир Путин, говоря о политике украинского режима, заявил, что если они хотят что-то сдать, продать, "чем-то расплатиться с хозяевами", то это... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:06

2023-07-21T14:06

2023-07-21T14:06

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владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о политике украинского режима, заявил, что если они хотят что-то сдать, продать, "чем-то расплатиться с хозяевами", то это их дело, Россия вмешиваться не будет. "Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230720/antonov-1885193536.html

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россия, владимир путин, украина, в мире