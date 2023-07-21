Путин назвал истинную цель польско-литовско-украинского соединения
Путин: целью польско-литовско-украинского соединения является оккупация Украины
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Польско-литовско-украинское соединение, сообщения о котором появляются в СМИ, делается для последующей оккупации Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения: то есть речь идет не о каком-то сборище наемников, их достаточно там, и они уничтожаются, а именно регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины. А по сути, если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он добавил, что такая перспектива "очевидна" и что в этом "не будет ничего нового", так как по итогам Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии, а, воспользовавшись "трагедией гражданской войны в России", Польша аннексировала некоторые "исторически российские губернии". Путин вспомнил, и как Польша захватила в 1920 году часть Литвы - Виленский край.
"Поучаствовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Полностью оккупировала Тешинскую Силезию. В 20-30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши – а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы – проводилась жёсткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия", - заявил Путин.